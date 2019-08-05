24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/08/2019
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:38
|13:38
|17:17
|20:29
|21:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- إمارة دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
- لَو لَم أكُن تِطوَانياً لتمنيتُ أن أكُونَ كذلك..!
- قتلى وجرحى في حادث انفجار بالعاصمة المصرية
- تتويجات تسدل الستار على "ولاد الحومة" بطنجة
- شاطئ أكادير يحتضن مكتبة "الديوان المغربي"
سلطات البيضاء تسارع الخطى لوقف إضراب عمال النظافة أيام العيد (5.00)
مصرع طفلة حرقا يخلّف صدمة .. الوقاية المدنية في قفص الاتهام (5.00)
"إتاوات" حرّاس السيارات تنغّصُ الاستمتاع بعطلة الصّيف في المغرب (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
اعتقال وزيرين سابقين في "تهم فساد" بالجزائر
الاثنين 05 غشت 2019 - 21:45
ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت اليوم الاثنين باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب مزاعم فساد.
وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي، وهما أحدث مسؤولان يحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - فرنسا الاثنين 05 غشت 2019 - 21:56
في مغربي الحبيب هناك على الأقل كل الحكومة المغربية في فساد !!!!!!!!!
2 - مراقب الاثنين 05 غشت 2019 - 21:58
قرأت عنوان هذا الموضوع . فتخيل لدي أنني احلم. ﻻنني اعتقدت شيئا آخر. فإذا بالموضوع يخص الشقيقة الجزائر.
اللهم انصرهم على الفاسدين والمفسدين والذين افسدوا كل شئ.
اللهم انصرهم على الفاسدين والمفسدين والذين افسدوا كل شئ.
3 - المهدى الاثنين 05 غشت 2019 - 22:00
أما في المغرب الوزراء كلهم ملائكة يعملون بالليل والنهار من أجل المواطن عجباً لهم لم نر ولو مرة واحدة وزيراًمغربيا وقف في المحكمة، هذا يدل على أن المسؤول فوق القانون فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
4 - nizar الاثنين 05 غشت 2019 - 22:00
On a l'impression que tous les hauts responsables
sont des corrompus. C'est un point positif pour le Général Gaid Saleh, mais il faut aussi qu'il répond rapidement aux revendications du peuple algérien sans perte de temps
sont des corrompus. C'est un point positif pour le Général Gaid Saleh, mais il faut aussi qu'il répond rapidement aux revendications du peuple algérien sans perte de temps
5 - motje الاثنين 05 غشت 2019 - 22:01
هكذا ينبغي ان تكون محاسبة المسؤولين و ليس مجرد الاعفاء كما هو الحال بالمغرب
6 - glilovitc الاثنين 05 غشت 2019 - 22:03
ومتى سياتي دور مسؤولينا؟ حتى نفرح ونشعل شموع الفرح.
7 - Meddddd الاثنين 05 غشت 2019 - 22:07
السلام عليكم بعد الحراك اعتقال وزراء فاسدين وقبل الحراك هل كانوا صالحين الشعوب العربية مكلخة وزراؤنا في المغرب الحمد لله عليهم حيث كلهم نزهاء وشر فاء وخدام الدولة بامتياز فرحتوا ياك هههههههه الله يعطينا وجهكم
8 - مغربي مغترب الاثنين 05 غشت 2019 - 22:09
بعض المعلقين سدج إلى درجة الغباء
ما يحري بالجزائر هو تصفية حسابات بين العصابات التي بدرت مئات الملايير من الدولارات
تصوروا معي وزيرا جزائريا كان "الله غالب " سنة 2010 والآن يملك ما يفوق 10 ملايير دولار وأكرر 10ملايير دولار كانت مخصصة لبناء طريق أو مصنع أو إستصلاح أراضي فلاحية
الذين يقارنون بين وزير مغربي ووزير جزائري لايفقهون في السياسة نقطة إلى السطر
ما يحري بالجزائر هو تصفية حسابات بين العصابات التي بدرت مئات الملايير من الدولارات
تصوروا معي وزيرا جزائريا كان "الله غالب " سنة 2010 والآن يملك ما يفوق 10 ملايير دولار وأكرر 10ملايير دولار كانت مخصصة لبناء طريق أو مصنع أو إستصلاح أراضي فلاحية
الذين يقارنون بين وزير مغربي ووزير جزائري لايفقهون في السياسة نقطة إلى السطر
9 - تأخر قطار المغرب الكبير الاثنين 05 غشت 2019 - 22:25
حقيقة ما حصل ويحصل في الجزائر أن حزب العصابة الحاكمة مند الإستقلال وقع فيها انشقاق مصطنع بخروج الطرف المسلح الى الواجهة ضد الطرف المجرد من السلاح في إخراج مسرحي محبوك ومدروس لتثبيت المتظاهرين بإدخال هولاء الوزراء سجن خمسة نجوم مصحوبين بعاءلاتهم وإطلاق سراحهم براءة بعد تهدئة الأوضاع
10 - ملاحظ عابر الاثنين 05 غشت 2019 - 22:42
هناك بعض الناس يفهمون في السياسة مقدار ما تفهمه شاكيرا في النظرية النسبية وإلا كيف يقارنون بين فساد الوزراء في الجزاار بنظرائهم المغاربة أستطيع ان اجزم بان بعض الوزراء في المغرب انظف من نظرااهم في فرنسا ممكن ان لأتعجب سياستهم البعض لكن نظافتهم لاجدال فيها البدايةمن رئيس الحكومة المغربية انا لا أتكلم عن سياسته التي يمكن ان لا تعجب البعض
11 - مهدي الاثنين 05 غشت 2019 - 22:45
ما يحذث في الجزائر عملية تضحية العسكر بكباشه القديمة انتهت مدة صلاحيتها و تنظيف الطريق لوجوه جديدة قد يأتي بها قايد صالح من الشباب الثائر ... شباب الحراك من نوع يحبه العسكر !! شباب التملق و الانتهازية و ما اكثرهم في الوطن العربي !! وهكذا ....
12 - mysqlerror الاثنين 05 غشت 2019 - 23:08
عندما قرأت العنوان فرحت وقلت في نفسي اخيييييييرا ولكن فرحتي لم تتم للأسف :(
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12