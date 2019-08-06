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الرئيسية | خارج الحدود | مذكرة توقيف دولية تلاحق الجنرال الجزائري نزار

مذكرة توقيف دولية تلاحق الجنرال الجزائري نزار

مذكرة توقيف دولية تلاحق الجنرال الجزائري نزار
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 13:05

أصدر القضاء العسكري الجزائري، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وابنه رجل الأعمال لطفي نزار، وفريد بن حمدين مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، وفقا لما نقله التلفزيون العمومي.

ويتابع الثلاثة بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وفق ما نقله التلفزيون العمومي الجزائري.

وكان وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، أعلن عدم عودته لبلاده نظرًا لما أسماه "وجود مخطط لاعتقاله".

وغرّد نزار على "تويتر" بقوله: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني".

وتابع وزير الدفاع الجزائري السابق: "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المهدى الثلاثاء 06 غشت 2019 - 13:23
هذا هو منطق الفاسدين المفسدين وهو أن يسرقوا مال الدولة ويهربوا، وبعد ذالك يكذبون ويقولون نحن مهددون بالاغتيال
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2 - قرطووف الثلاثاء 06 غشت 2019 - 13:34
الكايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري يريد اعتقال الجنرال خالد وزير الدفاع السابق .. امر يريد به الكايد صالح تلميع صورته أمام الشعب الجزاءري الشقيق الثائر.. والواقع أن الاثنين كانا نهبا ثروة النفط والغاز.. كما أن الشعب يحتفظ في ذاكرته بممارسات الرجلين في الفساد وفي نهب المال العام ... وتأتي مبادرة الكايد صالح لاشغال الرأي العام الجزاءري وتمطيط مدة الجلوس في كرسي القيادة ...وهي يعلم أن مدة إقامته أصبحت معدودة والقبض عليه أصبح وشيكا .. كما تبقى ايظا مطالبة راس نزار من محاولاته الأخيرة في اتخاذ قرارات من هذا النوع ... واتمنى النجاح والتوفيق لثورة الشعب الجزائري الشقيق البطل..
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3 - Gala الثلاثاء 06 غشت 2019 - 13:39
حتى الذين يريدون اعتقالك يجب أن يعتقلوا كما يجب تسليم السلطة للمدنيين بدون إراقة الدماء
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4 - Ziryab الثلاثاء 06 غشت 2019 - 13:49
هذا هو مهندس الإنقلاب و ربما كذلك مخطط اغتيال بوضياف الذي أدخل الجزائر في دوامة عنف حصدت المآت الآلاف من الضحايا بين قتلى و مفقودين. و الآن هناك تصفية حسابات بين ديناصورات الجيش على من يتحكم في قمرة القيادة. و لا علاقة له بالعدالة.
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5 - ABDELLAH44 الثلاثاء 06 غشت 2019 - 13:52
سبحان الله جنرال جزائري أصبح يطالب بانتخاب رئيس جزائري ديمقراطيا
هل أنا في حلم أم يقظة
أصبح الصراع بين العصابة يعني قطع الرؤوس لا شك شكل جديد من الاستئصال
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6 - الله المستعان الثلاثاء 06 غشت 2019 - 13:55
الله المستعان القايد يتصرف كانه الرايس وكانه نظيف الم يكون هو من عصابة بوتفليقة اتحدى اي شخص ان لم يكون هذا الجنرال فاسد انها فقط تصفية حسابات لكي يستولي على الحكم خطة السيسي يحفظ الله الجزاير من الماكرين
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7 - Med-dz الثلاثاء 06 غشت 2019 - 14:02
وتابع وزير الدفاع الجزائري السابق: "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".سوف يتحقق ذلك ولكن لن يكون في صالحك لن العدالة التي ستكون مستقلة ولها كل الصلاحيات سوف تعدمك كمجرم حرب .
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8 - Mourad الثلاثاء 06 غشت 2019 - 14:13
اطلب اللجوء السياسي والاقتصادي الا الجارة المغرب، وجيب معك دوك المليارت .ولاكين تكون ديك الفلوس نقية.والبلد الجار غفور رحيم.
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