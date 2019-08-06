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كُتّاب وآراء
مذكرة توقيف دولية تلاحق الجنرال الجزائري نزار
أصدر القضاء العسكري الجزائري، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وابنه رجل الأعمال لطفي نزار، وفريد بن حمدين مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، وفقا لما نقله التلفزيون العمومي.
ويتابع الثلاثة بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وفق ما نقله التلفزيون العمومي الجزائري.
وكان وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، أعلن عدم عودته لبلاده نظرًا لما أسماه "وجود مخطط لاعتقاله".
وغرّد نزار على "تويتر" بقوله: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني".
وتابع وزير الدفاع الجزائري السابق: "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
هل أنا في حلم أم يقظة
أصبح الصراع بين العصابة يعني قطع الرؤوس لا شك شكل جديد من الاستئصال