24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "ذكريات حاج" .. هذه معاني دعاء التلبية والسعي بين الصفا والمروة (5.00)

  2. انهيار "عمارة القنيطرة" يسائل حماية أرواح السكان ومعايير البناء (5.00)

  3. "أونسا" تؤهل جزاري سوس بحملة "الكزار ديالي" قبل عيد الأضحى (5.00)

  4. حموشي يُكرم موظفي "ديستي" موشحين بأوسمة ملكية (5.00)

  5. البعثة المغربية تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال آلاف الحجاج بمِنًى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | المغرب يتألق في افتتاح أولمبياد المعلوميات بأذريبجان‎

المغرب يتألق في افتتاح أولمبياد المعلوميات بأذريبجان‎

المغرب يتألق في افتتاح أولمبياد المعلوميات بأذريبجان‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 15:25

خاض الفريق الوطني لأولمبياد المعلوميات، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، غمار مسابقات اليوم الأول من أولمبياد المعلوميات، حيث حصل أنور أشغاف على 100 نقطة؛ وهي العلامة الكاملة في المسألة الثانية، وهي أول مرة يحصل فيها مشارك مغربي على علامة كاملة في مسألة في النهائيات.

كما حصل كل من أيمن لطفي على 94 نقطة، ومحمد الخاطري على 65 نقطة، ومحمد رضا غليلوة على 43 نقطة، لينهوا اليوم الأول من المنافسات التي انطلقت في السادسة صباح بالتوقيت المغربي.

جدير بالذكر أن الفريق الوطني عجز عن تحقيق أي نقطة في اليوم الأول خلال مشاركته الأولى سنة 2017، فيما حققوا السنة الماضية 70 نقطة فقط خلال اليوم الأول، فيما حصدوا 302 نقطة في المشاركة الحالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.