المغرب يتألق في افتتاح أولمبياد المعلوميات بأذريبجان‎

هسبريس من الرباط

خاض الفريق الوطني لأولمبياد المعلوميات، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، غمار مسابقات اليوم الأول من أولمبياد المعلوميات، حيث حصل أنور أشغاف على 100 نقطة؛ وهي العلامة الكاملة في المسألة الثانية، وهي أول مرة يحصل فيها مشارك مغربي على علامة كاملة في مسألة في النهائيات.

كما حصل كل من أيمن لطفي على 94 نقطة، ومحمد الخاطري على 65 نقطة، ومحمد رضا غليلوة على 43 نقطة، لينهوا اليوم الأول من المنافسات التي انطلقت في السادسة صباح بالتوقيت المغربي.

جدير بالذكر أن الفريق الوطني عجز عن تحقيق أي نقطة في اليوم الأول خلال مشاركته الأولى سنة 2017، فيما حققوا السنة الماضية 70 نقطة فقط خلال اليوم الأول، فيما حصدوا 302 نقطة في المشاركة الحالية.