وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل "17 إرهابيا"

هسبريس - د.ب.أ

أكدت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس مقتل 17 عنصرا من عناصر "حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي" على حد وصفها.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته على صفحة المتحدث الأمنى على موقع فيسبوك اليوم:"أسفرت جهود وزارة الداخلية فى كشف ملابسات حادث إنفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة،عقب إجراءات الفحص والتحرى، وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى، عن تحديد منفذ الحادث".

واشارت الوزارة إلى أنه" تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن/ حركى معتصم،والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم".

وأوضحت الوزارة أنه"تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من لأفراد أسرته..كما توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولاً لسيرها عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث".

وقالت"أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية..فتم إستئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر، حيث تم تحديد كل من:

-المضبوط/حسام عادل أحمد محمد واسمه الحركى "معاذ" وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية،والهارب/عبدالرحمن جمعة محمد حسين،وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية، والمدعو/إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن،شقيق الإنتحارى مرتكب الحادث والذى يعد أحد وسائل الإتصال وتلقى التكليفات من كوادر حركة حسم الإرهابية بالخارج،وأبرزهم الهارب/أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى القيادى بتنظيم الإخوان الإرهابى،وكذا الإرهابى الهارب بإحدى الدول "محمد على رجب" واسمه الحركى "محمد عايش" وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة".

وأوضحت الوزارة" أنه وعقب ضبط المدعو/إبراهيم خالد،وحال قيامه بالإرشاد عن مكان إختباء الإرهابى الهارب "إسلام محمد قرنى محمد" السابق إتهامه فى إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء، وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان/جنوب القاهرة/وأثناء ذلك قام المدعو/إسلام محمد قرنى بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو/إبراهيم خالد من الهروب برفقته،حيث تم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما".

وقالت الوزارة إنه"أمكن من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة عن تحديد وكرين إتخذتهما تلك العناصر للإختباء والإنطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية،أحدهما بمبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم/جنوب غرب القاهرة/والأخر شقة كائنة بالإسكان الإجتماعى بمنطقة شرق الشروق"3" /شرق القاهرة/،حيث تم إعداد المأموريات اللازمة وبإستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات،وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم..حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران..وقامت القوات بالتعامل معهم،وأسفر ذلك عن مصرع ثمانية عناصر من الخلية الإرهابية "المجموعات المسلحة"،والعثور بحوزتهم على خمس قطع من السلاح الآلى وبندقتين خرطوش وخمس عبوات متفجرة معدة للإستخدام بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية".

وأشارت الوزارة إلى أنه"بمداهمة الوكر الثانى بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة، وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد سبعة عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على أربعة أسلحة آلية وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة،بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.

واختتمت الوزارة بيانها بقولها"تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات".

وأشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة يوم الإثنين الماضي إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 قتيلا، و47 مصابًا.