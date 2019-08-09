24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. وفد عن السلطة القضائية يشارك في تدريب بالصين‎ (5.00)

  2. بوتين يكمل 20 سنة حاكما لروسيا .. ليبرالي محافظ وسلطان شرس (5.00)

  3. جبهة تتهم خطاب الإسلام السياسي بتغذية الخطر الإرهابي بالمغرب (5.00)

  4. مثقفون جزائريون يطلقون نداء "السّلام" لفتح الحدود مع المغرب (5.00)

  5. أزمة النقل تستفحل بالرباط .. و"الكيران" تحوّل العاصمة إلى "قامْرة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تظاهرات جديدة تلوّح بـ"العصيان المدني" في الجزائر

تظاهرات جديدة تلوّح بـ"العصيان المدني" في الجزائر

تظاهرات جديدة تلوّح بـ"العصيان المدني" في الجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 09 غشت 2019 - 15:41

انطلقت مسيرة الجمعة في العاصمة الجزائرية للأسبوع الـ25 على التوالي، أطلق خلالها المتظاهرون هتافات ضد الحوار الذي دعت إليه السلطات، كما لوحوا بـ"العصيان المدني"، في تصعيد يأتي غداة خطاب جديد لرئيس أركان الجيش أكد فيه أن مطالب المحتجين قد تحققت.

ووسط انتشار أمني كثيف وتحت شمس حارقة، سار المحتجون في شارع ديدوش مراد المؤدي إلى ساحة البريد المركزي نقطة التجمع الأسبوعية منذ بداية الاحتجاجات في 22 فبراير.

وكما في الأسبوع الماضي حيث ظهر التلويح بالعصيان، أعاد المحتجون شعار "العصيان المدني راهو جاي (آت)!"، كما رفع المتظاهرون شعارات ضد كريم يونس، منسق هيئة الحوار التي كلفتها السلطات الجزائرية بإجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إلغاء تلك التي كانت مقررة في الرابع من يوليوز لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 أبريل.

ودعت هذه الهيئة، الخميس، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية سريعا؛ لكن بدون تدخل حكومة نور الدين بدوي، الذي وصفوه بأنه "ممثل التزوير"، كما أن رحيله من بين أبرز مطالب الحركة الاحتجاجية باعتباره من رموز نظام يوتفليقة.

وبالنسبة إلى الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة، فإن "المطالب الأساسية" للمحتجين " قد تحقّقت وبشكل كامل" ولم يبق سوى تنظيم الانتخابات الرئاسية".

ووصف قايد صالح، في خطاب جديد الخميس، الرافضين للحوار بـ"المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة"؛ وهو الوصف الذي أصبح يطلقه على الدائرة الضيقة للرئيس السابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.