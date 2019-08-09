انقطاع الكهرباء عن المنازل ووسائل النقل ببريطانيا

هسبريس - رويترز

انقطع التيار الكهربائي ليل الجمعة عن أجزاء كبيرة من بريطانيا مما اثر على حركة القطارات وتسبب في توقف إشارات المرور وتعطل حركة الطيران في أحد المطارات.

وشمل الانقطاع لندن وجنوب شرق وشمال غرب إنجلترا واسكتلندا تاركا مئات الآلاف من السكان بدون كهرباء.

وقالت شركة الكهرباء ناشونال جريد التي تملك شبكة توزيع الكهرباء في انجلترا وويلز إنها واجهت مشكلات في مولدين وإنها تمكنت من حلها.

وواجهت خدمات القطارات في لندن وخارجها تأخير الرحلات أو إلغائها. وقالت شركة السكك الحديدية (ناشونال ريل) إن "عددا كبيرا من خطوط القطارات تأثر".

وتحدثت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في شمال شرق إنجلترا عن انقطاع التيار في أجزاء مختلفة من المنطقة مما أثر على المطار وشبكة قطارات الأنفاق في نيوكاسل كبرى مدن المنطقة.