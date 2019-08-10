إسلاميون يتظاهرون في هولندا ضد حظر النقاب

هسبريس - إفي

تظاهر 150 شخصا أغلبهم من الحركة النسوية ونساء يرتدين ملابس ذات طابع إسلامي في وسط مدينة لاهاي الجمعة، احتجاجا على الحظر الجزئي لملابس مثل البرقع وأغطية الوجه في الأماكن العامة بهولندا.

ورفع المشاركون في الفعالية لافتات تحمل عبارات مثل "كيف أشعر بالحرية إذا لم تدعني وشأني؟"، مطالبين بالعدول عن هذا الحظر، وأكدوا في لافتات أخرى أن "لا أحد سيمنعهن من الانخراط في الحياة الاجتماعية"، رغم تذرع اليميني المتشدد خيرت فيلدرس هذه النقطة للدفاع عن القانون.

وهذه هي التظاهرة الأولى لنساء مسلمات يرتدين النقاب والبرقع، منذ تصديق مجلس الشيوخ الهولندي على قرار حظر ارتداء هذين الزيين، والذي دخل حيز النفاذ مطلع الشهر الجاري.

وجرت الفعالية التي شاركت فيها شخصيات نسوية هولندية بدون حوادث، رغم وجود إدوين فاجنسفيلد زعيم حركة مكافحة أسلمة الغرب.