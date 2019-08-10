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الرئيسية | خارج الحدود | إسلاميون يتظاهرون في هولندا ضد حظر النقاب

إسلاميون يتظاهرون في هولندا ضد حظر النقاب

إسلاميون يتظاهرون في هولندا ضد حظر النقاب
هسبريس - إفي
الجمعة 09 غشت 2019 - 23:35

تظاهر 150 شخصا أغلبهم من الحركة النسوية ونساء يرتدين ملابس ذات طابع إسلامي في وسط مدينة لاهاي الجمعة، احتجاجا على الحظر الجزئي لملابس مثل البرقع وأغطية الوجه في الأماكن العامة بهولندا.

ورفع المشاركون في الفعالية لافتات تحمل عبارات مثل "كيف أشعر بالحرية إذا لم تدعني وشأني؟"، مطالبين بالعدول عن هذا الحظر، وأكدوا في لافتات أخرى أن "لا أحد سيمنعهن من الانخراط في الحياة الاجتماعية"، رغم تذرع اليميني المتشدد خيرت فيلدرس هذه النقطة للدفاع عن القانون.

وهذه هي التظاهرة الأولى لنساء مسلمات يرتدين النقاب والبرقع، منذ تصديق مجلس الشيوخ الهولندي على قرار حظر ارتداء هذين الزيين، والذي دخل حيز النفاذ مطلع الشهر الجاري.

وجرت الفعالية التي شاركت فيها شخصيات نسوية هولندية بدون حوادث، رغم وجود إدوين فاجنسفيلد زعيم حركة مكافحة أسلمة الغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - أستاذة وطنية الجمعة 09 غشت 2019 - 23:49
انا امرأة مسلمة ولا أقبل التعامل مع من يرتدي النقاب لأنني لا أعرفه هل هي امرأة او رجل فتغطية الوجه بتلك الطريقة وبلون أسود تخيفني
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15
2 - أستاذة وطنية الجمعة 09 غشت 2019 - 23:52
واش انتما عايشين ف بلادهم وواكلين من خيرهم وتمتعوا بنفس حقوقهم وتفرضون عليهم لباسا لا علاقة له لا بالاسلام ولا السلام
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14
3 - راحت الجمعة 09 غشت 2019 - 23:53
كيف أشعر بالحرية إذا لم تدعني وشأني؟"
اضحكتني هذه العبارة هل هم حقا جديون هل هم اصلا يومنون بالحرية الشخصية حرية اللباس حرية الفكر حرية .... ااه لو يتولو حكم هولندا ليوم واحد فقط لن تبقى اي من هذه الشعارات
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7
4 - Hassan Sima الجمعة 09 غشت 2019 - 23:53
من أرادت ألا ينظر لهـا أحد أفضل لهـا البقاء في منزلهـا هـي تنظر لمن أمامهـا في حين الآخر لا يعرف من وراء ذالك البرقع أتمنى منع گل من يرتديه
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12
5 - يونس الرباطي الجمعة 09 غشت 2019 - 23:54
آخر من له الحق في التكلم عن الحرية هم الإسلاميون. يحرمون جميع الحريات الفردية و الجماعية إلّا إذا تعلق الأمر بهم (باريس، شاطىء المنصورية، المدلكة...)
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11
6 - Ex-muslim السبت 10 غشت 2019 - 00:02
ياك هولندا دولة كافرة اوا سيرو سعودية و لا افغنستان و لا يمن باش تنعمو بحرية
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9
7 - أنا مسلمُُ السبت 10 غشت 2019 - 00:09
* أنا مسلمُُ ، ولست إسلامياً ، و أعيش في بلدي المغرب ،
غالبية سكانه مسلمين ، أنا ضد التبرج والعري، أنا مع
اللباس المحتشم ، لكني أنا ضد إستعمال النقاب ، أريد
أن أرى أنا مع من . على الكل أن يَـرى و يُـرى ، لتفادي
إنعدام الأمن والأمان ..... و من لم يُريد أن يُرى ، عليه أن
يبقى في منزله ويغلق بابه والنوافذ .
* الحجاب أوالنقاب لا يمنع من الزلات ، وإنما ضميرالإنسان
هو الآمر وهو الناهي .
* فمن أراد أن يعمل خيراً أوشراً ، فلا يمنعه النقاب وإنما ضميره.
* كل ما أقوله ، يجب أن يكون في جميع دول العالم إسلامية أو غيرها .
* ومن يفضل الملابس المحسوبة على الإسلام ، سيرون ماذا سيقع مستقبلاً
عاجلاً أم آجلاً . هل كل المحجبات أو المنقبات طاهرات عفيفات ؟ و هل
كل السَافِـرات عاهرات ؟
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5
8 - toto السبت 10 غشت 2019 - 00:10
la hollande est un pays europeen non musulman c,est leurs droits si vous n etes pas content vous pouvez aller dans Un pays musulman et la bas vous aurez les memes droits que ce pays
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5
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