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كُتّاب وآراء
إسلاميون يتظاهرون في هولندا ضد حظر النقاب
تظاهر 150 شخصا أغلبهم من الحركة النسوية ونساء يرتدين ملابس ذات طابع إسلامي في وسط مدينة لاهاي الجمعة، احتجاجا على الحظر الجزئي لملابس مثل البرقع وأغطية الوجه في الأماكن العامة بهولندا.
ورفع المشاركون في الفعالية لافتات تحمل عبارات مثل "كيف أشعر بالحرية إذا لم تدعني وشأني؟"، مطالبين بالعدول عن هذا الحظر، وأكدوا في لافتات أخرى أن "لا أحد سيمنعهن من الانخراط في الحياة الاجتماعية"، رغم تذرع اليميني المتشدد خيرت فيلدرس هذه النقطة للدفاع عن القانون.
وهذه هي التظاهرة الأولى لنساء مسلمات يرتدين النقاب والبرقع، منذ تصديق مجلس الشيوخ الهولندي على قرار حظر ارتداء هذين الزيين، والذي دخل حيز النفاذ مطلع الشهر الجاري.
وجرت الفعالية التي شاركت فيها شخصيات نسوية هولندية بدون حوادث، رغم وجود إدوين فاجنسفيلد زعيم حركة مكافحة أسلمة الغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اضحكتني هذه العبارة هل هم حقا جديون هل هم اصلا يومنون بالحرية الشخصية حرية اللباس حرية الفكر حرية .... ااه لو يتولو حكم هولندا ليوم واحد فقط لن تبقى اي من هذه الشعارات
غالبية سكانه مسلمين ، أنا ضد التبرج والعري، أنا مع
اللباس المحتشم ، لكني أنا ضد إستعمال النقاب ، أريد
أن أرى أنا مع من . على الكل أن يَـرى و يُـرى ، لتفادي
إنعدام الأمن والأمان ..... و من لم يُريد أن يُرى ، عليه أن
يبقى في منزله ويغلق بابه والنوافذ .
* الحجاب أوالنقاب لا يمنع من الزلات ، وإنما ضميرالإنسان
هو الآمر وهو الناهي .
* فمن أراد أن يعمل خيراً أوشراً ، فلا يمنعه النقاب وإنما ضميره.
* كل ما أقوله ، يجب أن يكون في جميع دول العالم إسلامية أو غيرها .
* ومن يفضل الملابس المحسوبة على الإسلام ، سيرون ماذا سيقع مستقبلاً
عاجلاً أم آجلاً . هل كل المحجبات أو المنقبات طاهرات عفيفات ؟ و هل
كل السَافِـرات عاهرات ؟