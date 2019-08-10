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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 5 أشخاص في حادث عسكري غامض بروسيا

مقتل 5 أشخاص في حادث عسكري غامض بروسيا

مقتل 5 أشخاص في حادث عسكري غامض بروسيا
هسبريس - رويترز
السبت 10 غشت 2019 - 00:10

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وكالة روساتوم النووية الحكومية قولها في ساعة مبكرة من صباح السبت إن خمسة من موظفيها لقوا حتفهم في حادث وقع خلال اختبارات بموقع عسكري في شمال روسيا.

ونقلت الوكالة عن روساتوم قولها إن الحادث وقع خلال اختبارات لمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل.

وكانت السلطات الروسية قد ذكرت سابقا إن شخصين لقيا حتفهما في الحادث وأن مدينة قريبة أبلغت عن ارتفاع في مستوى الاشعاع عندما انفجر محرك صاروخي في موقع تجارب في منطقة ارتشينجلسك يوم الخميس.

وقالت السلطات إنها اضطرت لإغلاق جزء من خليج في وايت سي(البحر الأبيض) أمام حركة الشحن.

وقام السكان المحليون بتخزين اليود الذي يستخدم لخفض آثار التعرض للإشعاع بعد الحادث حسبما قالت وسائل الإعلام في المنطقة.

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