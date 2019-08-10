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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 57 شخصا في انفجار شاحنة وقود بتنزانيا

مقتل 57 شخصا في انفجار شاحنة وقود بتنزانيا

مقتل 57 شخصا في انفجار شاحنة وقود بتنزانيا
هسبريس - رويترز
السبت 10 غشت 2019 - 11:35

ذكرت إذاعة (تي.بي.سي. تايفا) التنزانية التابعة للدولة أن شاحنة وقود تعرضت لحادث اليوم السبت مما أدى إلى انفجارها ومقتل 57 شخصا وإصابة 65 آخرين. وأوضحت الإذاعة أن كثيرين من الضحايا كانوا يسرقون الوقود من الشاحنة عندما وقوع الانفجار.

أفادت الأنباء أن الانفجار وقع على بعد 200 كيلومتر تقريبا غربي العاصمة دار السلام.

وكتب حسن عباسي المتحدث باسم الحكومة على تويتر "شعرنا بالحزن لتقارير عن حادث يتعلق بشاحنة وقود في موروجورو اشتعلت بها النيران وأحرقت عددا من الأشخاص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوهالي السبت 10 غشت 2019 - 11:53
العجائب و الغرائب لا تقع و لا تحذث إلا في بلاد العجائب و الغرائب . لا حولة و لا قوة الا بالله . ان أمور الدول المتخلفة أو الدول التي أجبرت على التخلف هي متخلفة .
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