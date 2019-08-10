مقتل 57 شخصا في انفجار شاحنة وقود بتنزانيا

هسبريس - رويترز

ذكرت إذاعة (تي.بي.سي. تايفا) التنزانية التابعة للدولة أن شاحنة وقود تعرضت لحادث اليوم السبت مما أدى إلى انفجارها ومقتل 57 شخصا وإصابة 65 آخرين. وأوضحت الإذاعة أن كثيرين من الضحايا كانوا يسرقون الوقود من الشاحنة عندما وقوع الانفجار.

أفادت الأنباء أن الانفجار وقع على بعد 200 كيلومتر تقريبا غربي العاصمة دار السلام.

وكتب حسن عباسي المتحدث باسم الحكومة على تويتر "شعرنا بالحزن لتقارير عن حادث يتعلق بشاحنة وقود في موروجورو اشتعلت بها النيران وأحرقت عددا من الأشخاص".