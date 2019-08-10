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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تدعو إلى "التهدئة وعدم التصعيد" باليمن

الإمارات تدعو إلى "التهدئة وعدم التصعيد" باليمن

الإمارات تدعو إلى "التهدئة وعدم التصعيد" باليمن
هسبريس - د.ب.أ
السبت 10 غشت 2019 - 12:46

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة فى عدن جنوب اليمن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية، ومواجهة مليشيا الحوثي الإنقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الإمارات.

ودعا الشيخ عبد الله إلى حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل علي وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكد أن "دولة الإمارات وكشريك فاعل في التحالف العربي، والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقوم ببذل كافة الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن، وفي الحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته".

وأضاف بأنه "من الضروري، ولصعوبة الموقف، أن يبذل المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية، والتي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار، عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات".

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