24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:42
|13:38
|17:16
|20:24
|21:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منى تحتضن أكبر تجمّع للخيام بالعالم .. "ذنب مغفور وحج مبرور"
- مسجد نمرة .. مَعلم ديني بارز يرتبط بحجة الوداع
- أفواج الحجيج تنطلق إلى "مشعر عرفات" في مشهد إيماني عظيم
- دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية
- دراسة: البشر سكنوا أعالي جبال أثيوبيا خلال العصر الجليدي
عادل: الريع يضُعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر (5.00)
11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش .. "عابر في إبداع خالد" (5.00)
تهديد الجفاف للجنوب الشرقي بالمملكة يجدّد مطلب بناء السدود (5.00)
- فاعلون يحذرون من مخاطر محدقة بالعربية ويرفضون "مدّ الفرنكفونية" - (96)
- "أبو حمزة" .. مغربي من هولندا يوزع الأكباش على معوزي المحمدية - (71)
- عسكري جزائري يرهن فتح الحدود مع المغرب بحل "نزاع الصحراء" - (69)
- سفير بلجيكا ينشُد التعقل بعد تهديد "قطع رؤوس" متطوعات أجنبيات - (67)
- وزارة التعليم تجرب كسر مقاطعة طلبة الطب بوعود "النجاح المجاني" - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإمارات تدعو إلى "التهدئة وعدم التصعيد" باليمن
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة فى عدن جنوب اليمن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية، ومواجهة مليشيا الحوثي الإنقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الإمارات.
ودعا الشيخ عبد الله إلى حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل علي وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد أن "دولة الإمارات وكشريك فاعل في التحالف العربي، والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقوم ببذل كافة الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن، وفي الحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته".
وأضاف بأنه "من الضروري، ولصعوبة الموقف، أن يبذل المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية، والتي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار، عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات".