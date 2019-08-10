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كُتّاب وآراء
"حماس" تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة ضد 4 شبان
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إسرائيل "ارتكبت جريمة" اليوم السبت بقتل شبان فلسطينيين "غاضبين من الحصار الإسرائيلي" على قطاع غزة.
وصرح الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي بأن "حالة الغضب والضغط التي يعيشها أبناء شعبنا بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة يتحمل نتائجها الاحتلال".
وتابع القانوع "استمرار جرائم الاحتلال وسلوكه العدواني وحصاره الظالم لغزة سيدفع الشباب الغاضب والثائر للقيام بردات فعل فردية رداً على ذلك".
وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن قتله أربعة مسلحين فلسطينيين حاولوا "تنفيذ عملية تخريبية" على حدود قطاع غزة.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثث القتلى الأربعة، فيما لم تعلن وزارة الصحة في غزة أي معلومات بشأنهم.
وكان الجيش الإسرائيلي قتل ناشطا فلسطينيا في الأول من الشهر الجاري، بعد أن اقترب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة، واستهدف قواته بإطلاق نار ما أدى إلى إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين بجروح.