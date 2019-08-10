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الرئيسية | خارج الحدود | مسجد بلا سقف يشهد على أول بيعة في الإسلام

مسجد بلا سقف يشهد على أول بيعة في الإسلام

مسجد بلا سقف يشهد على أول بيعة في الإسلام
هسبريس - و.ا.س
السبت 10 غشت 2019 - 21:43

على بعد 500 متر تقريباً من جمرة العقبة الكبرى، يلحظ الحجاج العابرون لمنطقة الجمرات، "مسجد البيعة" الذي شهد أول بيعة في الإسلام مكتسباً بذلك أهمية تاريخية كبرى.

والمسجد عبارة عن مصلى لا سقف له يحوي محرابًا وملحقًا معه فناء أكبر مناحته، يطل على منى من الناحية الشمالية في السفح الجنوبي لجبل "ثبير" المطل على شعب المعروفة باسم "شعب الأنصار" أو" شعب البيعة".

ويعود تاريخ تشييد "مسجد البيعة" إلى سنة 144هـ عندما بناه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في الموضع الذي تمت فيه البيعة تخليداً لهذه الذكرى.

ويوجد فيه حجران كتب على أحدهما عبارة "أمر عبد الله ـ أمير المؤمنين أكرمه الله ـ ببنيان هذا المسجد" في إشارة إلى الخليفة العباسي، وبه رواقان من الجهتين الشامية واليمانية بطول 23 ذراعًا وعرض 14 ذراعًا ونصف الذراع كل منهما مسقوف بثلاث قبب على أربعة عقود وبابين وطول المسجد من محرابه إلى آخر الرحبة 38 ذراعا تقريبا.

ومازال المسجد يحتفظ بشيء من مساحته ونقوشه الإنشائية الأثرية، إذ يوجد فيه نقش إنشائي يؤرخ لعمارته وآخر تذكاري من نفس الفترة ونقش إنشائي مؤرخ في سنة 625هـ.

وظل المسجد متواريًا عن الأنظار خلف الجبل حتى بعد التوسعة الجديدة وإزالة الجبل في إطار توسعة مشعر منى لطرق المشاة والحافلات ضمن مشروع منشأة الجمرات ظهر للجميع بالقرب من جسر الجمرات.

وتمت بيعة العقبة الأولى في هذا الموضع من منى سنة 12من النبوة 621م حيث بايع 12 شخصًا من قبيلتي الأوس والخزرج من المدينة، كما أن بيعة العقبة الثانية كانت في ذات الموضع، وذلك أثناء موسم حج سنة 13 من النبوة 622م،

وحضر هذه البيعة 73 رجلا ًوامرأتان من أهل المدينة المنورة، ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المدينة، وقالوا : إلى متى ندع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة، وعرفت هذه البيعة أيضا ببيعة العقبة الكبرى وبنى أبو جعفر المنصور سنة 144هـ - 761م مسجدًا في موضع البيعة، كما هو مدون في اللوحة التي لا تزال مثبته في جدار المسجد للقبلة من الخارج وهو مكون من فناء مكشوف يتقدمه مظلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - زوين السبت 10 غشت 2019 - 22:01
كيف لاله يحتاج للناس لكي يبايعو نبيه؟
ما ذنب سكان شمال افريقيا ان يصبحو مسلمون؟ اسلام بدا في سعودية يجب عليه ان يبقى في سعودية
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-35
2 - Mohiedine السبت 10 غشت 2019 - 22:20
دليل صارخ على أن الإسلام حزبا سياسي وليس دينا
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-17
3 - Ahemd السبت 10 غشت 2019 - 22:21
أخي الزوين:

دعِ المكارمَ لا ترحلْ لبُغيتها واقعدْ فإنك أنت الطاعمُ الكاسي
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-7
4 - جبيلو السبت 10 غشت 2019 - 22:28
للمعلق رقم واحد..والمسيحية ظهرت في فلسطين يجب ان تبقى في فلسطين؟ والبربريه ظهرتوفر شمال افريقيا يجب ان نبقى بربر؟ ما هذا المنطق.؟ انت لحقدك على العرب تكره حتى الاسلام؟ ام العكس؟ تعلم من باكيستان و تركيا و ماليزيا و اندونيسيا...و.وو
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