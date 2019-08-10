انفجار سيارة في بنغازي يقتل موظفين بالأمم المتحدة

هسبريس - رويترز

قالت عدة مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا اليوم السبت مما أدى لمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة.

وتحاول الأمم المتحدة التوسط في هدنة بالعاصمة طرابلس حيث شنت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) هجوما مباغتا في أبريل نيسان.

واطلع صحفي من رويترز موجود في مستشفى ببنغازي التي نقل إليها ضحايا الانفجار على قائمة باسمي القتيلين اللذين يعملان لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال متحدث في بيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدان الهجوم.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "يدعو الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى والعودة للمفاوضات للسعي إلى المستقبل الآمن الذي يستحقه شعب ليبيا".

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي للصحفيين إن القتيلين من حرس بعثة الأمم المتحدة. وأضاف أن عشرة أشخاص أصيبوا بينهم أطفال.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في رسالة بالبريد الإلكتروني إن البعثة "في مرحلة جمع المعلومات".

وقع الانفجار أمام مركز تجاري ومصرف. وشوهدت في الموقع سيارة واحدة على الأقل تابعة للأمم المتحدة محترقة.

ولم تتمكن قوات شرق ليبيا من تجاوز الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس وهي مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وبالتزامن مع توقيت الانفجار تقريبا أعلن قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر وقف العمليات العسكرية أثناء عطلة عيد الأضحى التي تستمر من السبت وحتى يوم الثلاثاء، حسب بيان صادر عن قواته في بنغازي.

كانت الحكومة في طرابلس قد أعلنت أمس الجمعة قبولها لاقتراح من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار أثناء عطلة العيد.

ولم يتضح ما إذا كان القتال سيتوقف فعليا بعد أربعة أشهر من المعارك التي شردت ما يربو على 105 آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت حكومة طرابلس إن بعثة الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن مراقبة أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.