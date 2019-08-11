24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4313:3817:1520:2321:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. علامات التشوير بوزان .. "دجاجة تبيض ذهبا" وفِخاخ تعرقل الجولان (5.00)

  2. إصابة شخص في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج (5.00)

  3. عادل: الريع يضُعف المقاولات المغربية أمام اتفاقيات التبادل الحر (5.00)

  4. المحامي جدوي: القانون لا يؤطر إطلاق الأمنيين الرصاص التحذيري (5.00)

  5. تخزين لحم الأضحية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بون تشهد مظاهرة حاشدة للمطالبة بتقنين الحشيش

بون تشهد مظاهرة حاشدة للمطالبة بتقنين الحشيش

بون تشهد مظاهرة حاشدة للمطالبة بتقنين الحشيش
هسبريس - د .ب .أ
السبت 10 غشت 2019 - 23:33

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت للمطالبة بتقنين الحشيش.

وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 4000 شخص وانطلقت المظاهرة من ميدان الكسندر وصولا إلى حي الحكومة في برلين.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل " الكحول يقتل والحشيش يشفي" و" السوق السوداء لا تعرف حماية للقاصرين".

وشاركت أحزاب القراصنة واليسار والخضر في المظاهرة وطالب حزب الخضر على لافتة بإنشاء محلات متخصصة في المخدرات.

يذكر أن هذه النسخة الثالثة والعشرون من المظاهرة المعروفة باسم "استعراض الحشيش"، وقال فيرنر جراف، رئيس حزب الخضر في برلين:" نريد أن نصل إلى السماح بإعطاء البالغين الحشيش بصورة خاضعة للرقابة".

في المقابل، غردت الكتلة البرلمانية لحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي (التي تشكل المعارضة في ولاية برلين) معربة عن رفضها للسماح بتقنين الحشيش قائلة إنه "عمل غير مسؤول".

وأضافت أن من الأمور التي لا يمكن تحملها هو أن تتحول المتنزهات والمحطات إلى " أماكن لتوزيع المخدرات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الى حراس العقيدة الأحد 11 غشت 2019 - 00:16
كل شيء يمكن ان يباح في الغرب حتى الحشيش الا شيئا واحدا هناك لا يمكن ان يباح: انه النقاب ياحراس العقيدة وحماة الاسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.