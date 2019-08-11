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كُتّاب وآراء
بون تشهد مظاهرة حاشدة للمطالبة بتقنين الحشيش
تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت للمطالبة بتقنين الحشيش.
وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 4000 شخص وانطلقت المظاهرة من ميدان الكسندر وصولا إلى حي الحكومة في برلين.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل " الكحول يقتل والحشيش يشفي" و" السوق السوداء لا تعرف حماية للقاصرين".
وشاركت أحزاب القراصنة واليسار والخضر في المظاهرة وطالب حزب الخضر على لافتة بإنشاء محلات متخصصة في المخدرات.
يذكر أن هذه النسخة الثالثة والعشرون من المظاهرة المعروفة باسم "استعراض الحشيش"، وقال فيرنر جراف، رئيس حزب الخضر في برلين:" نريد أن نصل إلى السماح بإعطاء البالغين الحشيش بصورة خاضعة للرقابة".
في المقابل، غردت الكتلة البرلمانية لحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي (التي تشكل المعارضة في ولاية برلين) معربة عن رفضها للسماح بتقنين الحشيش قائلة إنه "عمل غير مسؤول".
وأضافت أن من الأمور التي لا يمكن تحملها هو أن تتحول المتنزهات والمحطات إلى " أماكن لتوزيع المخدرات".