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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تدعو أطراف النزاع اليمني إلى الاجتماع

السعودية تدعو أطراف النزاع اليمني إلى الاجتماع

السعودية تدعو أطراف النزاع اليمني إلى الاجتماع
هسبريس - د .ب .أ
الأحد 11 غشت 2019 - 01:05

دعت وزارة الخارجية السعودية السبت الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم إن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقراً.

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