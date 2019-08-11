الوزير الأول الكندي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

هسبريس من كندا

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر جوستين ترودو، الوزير الأول الكندي، بيانا وتسجيلا مصورا باللغتين الفرنسية والإنجليزية يبارك فيهما العيد لكل مسلمي كندا والعالم.

واستهل الوزير الأول الكندي، وعادته في مثل هذه المناسبات، كلمته بـ"السلام عليكم"، وقد جاء فيها: "اليوم، يحتفل المسلمون في كندا وحول العالم بنهاية موسم الحج ويحتفلون بعيد الأضحى، المعروف أيضًا باسم عيد التضحية".

وأضاف ترودو: "في عيد الأضحى، تتجمع العائلات والأقارب للصلاة وتناول الطعام معًا والاحتفال ببركات الحياة، هذه العطلة هي أيضًا فرصة للتفكير في قيم مثل المساعدة والرحمة والكرم، سواء أكانت تدعم الجمعيات الخيرية أو تساعد جيرانها، الكنديون المسلمون يجسدون هذه القيم على مدار العام".

وجاء في التسجيل ذاته كذلك: "اليوم، نحتفل بالمجتمعات الإسلامية وكل ما يفعلونه لبناء كندا أفضل".

وختم الوزير الأول الكندي تسجيله المصور بـ"بالنيابة عن عائلتنا، أتمنى أنا وصوفي عيدا أضحى رائعا لجميع الذين يحتفلون به".