24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4313:3817:1520:2321:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الفنان حميد الحضري يتألق في أداء نشيد "البارصا" (5.00)

  2. علامات التشوير بوزان .. "دجاجة تبيض ذهبا" وفِخاخ تعرقل الجولان (5.00)

  3. إصابة شخص في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج (5.00)

  4. عصيد: أهل الكهف يقودون "جبهة التعريب".. والمحافظون "فاشلون" (3.67)

  5. عيوش: مبادرة التعريب "ماضوية" .. وكفى كذبا على أبناء المغاربة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الوزير الأول الكندي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

الوزير الأول الكندي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

الوزير الأول الكندي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى
هسبريس من كندا
الأحد 11 غشت 2019 - 12:05

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر جوستين ترودو، الوزير الأول الكندي، بيانا وتسجيلا مصورا باللغتين الفرنسية والإنجليزية يبارك فيهما العيد لكل مسلمي كندا والعالم.

واستهل الوزير الأول الكندي، وعادته في مثل هذه المناسبات، كلمته بـ"السلام عليكم"، وقد جاء فيها: "اليوم، يحتفل المسلمون في كندا وحول العالم بنهاية موسم الحج ويحتفلون بعيد الأضحى، المعروف أيضًا باسم عيد التضحية".

وأضاف ترودو: "في عيد الأضحى، تتجمع العائلات والأقارب للصلاة وتناول الطعام معًا والاحتفال ببركات الحياة، هذه العطلة هي أيضًا فرصة للتفكير في قيم مثل المساعدة والرحمة والكرم، سواء أكانت تدعم الجمعيات الخيرية أو تساعد جيرانها، الكنديون المسلمون يجسدون هذه القيم على مدار العام".

وجاء في التسجيل ذاته كذلك: "اليوم، نحتفل بالمجتمعات الإسلامية وكل ما يفعلونه لبناء كندا أفضل".

وختم الوزير الأول الكندي تسجيله المصور بـ"بالنيابة عن عائلتنا، أتمنى أنا وصوفي عيدا أضحى رائعا لجميع الذين يحتفلون به".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الصدق الأحد 11 غشت 2019 - 12:25
لا حول ولا قوة الا بالله، يامعشر العرب أرجوكم أن تذكروا لنا فقط واحدا من الحكام العرب يهنئ شعبه المسلم بصدق مثل رئيس وزراء كندا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - مغربي الأحد 11 غشت 2019 - 12:31
لم ارى رءيسا يطبق دستور بلاده بالحرف مثل الرءيس الكندي يحتفل و يعيد كل مكونات المجتمع مع المسلمين و المسيحيين و اليهود بوذيين هندوس سيخ مثليين .... مع الكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.