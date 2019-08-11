ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة وينحرون الهدي

هسبريس - متابعة

بدأت جموع ضيوف الرحمن، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بأداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) ونحر الهدي.

وتوافدت جموع حجاج بيت الله الحرام منذ الفجر على مشعر منى حيث بدأوا في نُسك رمي الجمرات برمي جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة)، وذلك بـ7 حصيات، واحدة تلو الأخرى، قبل الشروع في نحر الهدي ثم حلق الرأس والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

واتسمت حركة الحجاج إلى المشعر بالانسيابية، مع تطبيق الأمن السعودي للخطة المرورية الخاصة بعيد الأضحى، لإدارة الطرق ما بين الحرم المكي، ومشعر منى، وتفويج حشود الحجاج.

كما تميزت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج على دفعات توزعت على الأدوار، ثم عودة الحجيج لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

وكان أزيد من مليوني و489 ألف حاج وحاجة قد توافدوا إلى مشعر منى جماعات وأفرادا راجلين وركبانا مع إشراقة صباح هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج ثم باتوا ليلتهم في المشعر الحرام "مزدلفة".