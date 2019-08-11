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الرئيسية | خارج الحدود | آلاف المسلمين في فنلندا يؤدون صلاة عيد الأضحى

آلاف المسلمين في فنلندا يؤدون صلاة عيد الأضحى

آلاف المسلمين في فنلندا يؤدون صلاة عيد الأضحى
يونس إجيري من هلسنكي
الأحد 11 غشت 2019 - 16:30

أقيمت، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك في عدة مدن فنلندية؛ من بينها العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث احتشد آلاف المسلمين في المساجد والمصليات لتأدية صلاة العيد مع بزوغ فجر أول أيامه.

واحتشد المئات من أعضاء الجاليات العربية والإسلامية وأعضاء السفارات العربية في مصلى هاكانيمي بهلسنكي لأداء صلاة العيد، حيث فتح المصلى أبوابه للمصلين منذ الصباح الباكر، احتفالا بهذه المناسبة العطرة.

وتركزت خطبة العيد على الدعوة إلى نشر المحبة والسلام، والتمسك بالفضائل، وصلة الرحم، والقيم الصالحة التي يدعو إليها الإسلام، واستغلال الأيام المباركة في طاعة الله ورسوله، مع توضيح أسباب تشريع الأعياد في الدين الإسلامي.

وتتشابه احتفالات عيد الفطر بالنسبة إلى المسلمين في فنلندا مع المسلمين في شتى أنحاء العالم، خاصة في المناطق التي توجد فيها تجمعات كبيرة للمسلمين؛ مثل منطقة هلسنكي، ومنطقة إسبو وفانتا، وكذلك حي باسيلا في هلسنكي، أو مسجد الرابطة في وسط المدينة والذي يعد أقدم مساجد العاصمة.

وتتمثل طقوس المسلمين في فنلندا، خلال العيد، في الذهاب لأداء صلاة العيد، وتناول الطعام، مع تبادل الزيارات والهدايا مع الأقارب والأصدقاء.

يذكر أن الإحصاءات الرسمية تسجل أن العدد الإجمالي للمسلمين في فنلندا يبلغ من 60 ألف شخص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مسيحي مغربي من كوبنهاجن الأحد 11 غشت 2019 - 16:59
أهنئ المسلمين بعيدهم السنوي وكل عام وهم بخير
وأدعو الرب أن يديم السلام والمحبة على العالم، يجب زرع ثقافة السلام والتعايش في الأجيال القادمة، وهذا ما زرعته في أبنائي الخمسة الذين علمتهم أصول دين المسيحية لكي يعلموه بدورهم لأبنائهم في المستقبل
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