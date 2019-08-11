آلاف المسلمين في فنلندا يؤدون صلاة عيد الأضحى

يونس إجيري من هلسنكي

أقيمت، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك في عدة مدن فنلندية؛ من بينها العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث احتشد آلاف المسلمين في المساجد والمصليات لتأدية صلاة العيد مع بزوغ فجر أول أيامه.

واحتشد المئات من أعضاء الجاليات العربية والإسلامية وأعضاء السفارات العربية في مصلى هاكانيمي بهلسنكي لأداء صلاة العيد، حيث فتح المصلى أبوابه للمصلين منذ الصباح الباكر، احتفالا بهذه المناسبة العطرة.

وتركزت خطبة العيد على الدعوة إلى نشر المحبة والسلام، والتمسك بالفضائل، وصلة الرحم، والقيم الصالحة التي يدعو إليها الإسلام، واستغلال الأيام المباركة في طاعة الله ورسوله، مع توضيح أسباب تشريع الأعياد في الدين الإسلامي.

وتتشابه احتفالات عيد الفطر بالنسبة إلى المسلمين في فنلندا مع المسلمين في شتى أنحاء العالم، خاصة في المناطق التي توجد فيها تجمعات كبيرة للمسلمين؛ مثل منطقة هلسنكي، ومنطقة إسبو وفانتا، وكذلك حي باسيلا في هلسنكي، أو مسجد الرابطة في وسط المدينة والذي يعد أقدم مساجد العاصمة.

وتتمثل طقوس المسلمين في فنلندا، خلال العيد، في الذهاب لأداء صلاة العيد، وتناول الطعام، مع تبادل الزيارات والهدايا مع الأقارب والأصدقاء.

يذكر أن الإحصاءات الرسمية تسجل أن العدد الإجمالي للمسلمين في فنلندا يبلغ من 60 ألف شخص.