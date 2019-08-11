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الرئيسية | خارج الحدود | مستوطنون يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى
هسبريس – وفا
الأحد 11 غشت 2019 - 14:55

جددت مجموعات من المستوطنين، مساء اليوم، اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

ووصل عدد المقتحمين منذ صباح اليوم نحو 1340 مستوطنا، فيما صدحت تكبيرات المصلين الذين تصدوا لهم بالأيدي.

وكان عشرات المصلين قد أصيبوا صباح اليوم "العيد"، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات الأقصى.

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