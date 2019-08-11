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الرئيسية | خارج الحدود | لقطات تظهر لحظة اعتقال مُهاجم مسجد بالنرويج

لقطات تظهر لحظة اعتقال مُهاجم مسجد بالنرويج

لقطات تظهر لحظة اعتقال مُهاجم مسجد بالنرويج
هسبريس - رويترز
الأحد 11 غشت 2019 - 19:05

ألقت الشرطة النرويجية القبض على مُسلح مُشتبه به داخل أحد المساجد أمس السبت بعدما أصاب أحد الأشخاص ثم تمكن المصلون من الإمساك به.

وأظهرت لقطات مُصورة التقطها أحد الشهود وصول عدد من أفراد الشرطة المسلحة إلى موقع الحادث ودخولهم إلى مركز النور الإسلامي في بيروم قرب العاصمة أوسلو.

وخرج أفراد الشرطة من المسجد بعد فترة وجيزة مُمسكين بأحد الأشخاص.

وقالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء السبت (10 غشت) إن الرجل الذي يشتبه بإطلاقه النار داخل المسجد ربما يكون قد قتل إحدى قريباته قبل شنه هذا الهجوم. وأضافت أنه جرى العثور على شابة ميتة في عنوان المشتبه به ويشتبه بأن هذا الرجل هو من قتلها.

وقالت الشرطة إن رجلا مُسنا أُصيب بجروح طفيفة في الهجوم ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت جروحه نجمت عن إصابته بالرصاص أو نجمت عن محاولة السيطرة على المسلح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فاعتبروا يا اولي الألباب ! الأحد 11 غشت 2019 - 20:15
هذ خونا إمّا هيجوه المسلمين اللي كيتهاتفو على الحوالى فبلادو و إماّ سمع الفضيحة نتاع البرلماني المغربي مع شورط البلجيكيات هو و المصرفق اللي بغا يقطع ليهم الرّيوس بحال ما وقع فشمهروش !
التطرف كيجيب التطرف لكن المتطرف الخوانجي عندو غا الموس و الحنك و الجعرة أما المتطرف الغربي عندو الرشاش و البلوط و برودة الدم ... فاعتبروا يا اولي الألباب !
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