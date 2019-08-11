المصريون يستقبلون عيد الأضحى بالصلاة والاحتفال

هسبريس - رويترز

احتشد الألوف في مساجد القاهرة لأداء صلاة العيد، وهي سُنة مؤكدة عن النبي محمد، احتفالا بعيد الأضحى صباح يوم الأحد (11 غشت).

وبعد أداء الصلاة احتفل المسلمون بالعيد بنحر الأضاحي التي ترمز إلى الفداء المتصل بقصة نبي الله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل.

ومعلوم أن الأُضحية تُقسم ثلاثا وتوزع طبقا للسُنة النبوية على أُسرة المُضحي الثُلث والثلث الثاني لأقربائه وأصدقائه والثالث لفقراء المسلمين.

وبعد النحر وتوزيع اللحم تستمر الاحتفالات بالعيد على مدى ثلاثة أيام وبأشكال تختلف من منطقة لأخرى.

وعن ذلك قال مصري يدعى محمد إسماعيل "العيد ده طبعا فرحة المسلمين، بتاع سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل. والعيد فرحة زي ما بيقولوا يعني".

وقال مواطن سعودي يدعى محمد العوالقي بعد أن أدى صلاة عيد الأضحى في مسجد بحي المهندسين بالقاهرة "أنا متعود آجي هنا طبعا في مصطفى محمود وأشوف اللمة الطيبة هادي الحلوة، وكل سنة وأنتوا طيبين".

وفيما إذا كان هناك فارق بين الاحتفال بعيد الأضحى في مصر والسعودية قال العوالقي "والله ما فيه فرق كبير، الأعياد في كل مكان طبعا بس عندكم هنا العيد الكبير، في السعودية طبعا يختلف إنه مع موسم الحج والشغلات هادي نوعا ما يعني اختلاف. هنا بس ما شاء الله تبارك الله فيه أفراح أكثر".