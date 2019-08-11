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كُتّاب وآراء
هيئة روسية تطلب من "غوغل" حذف "مقاطع فيديو"
طلبت هيئة تنظيم الإعلام الروسية من شركة غوغل العملاقة حذف مقاطع فيديو لاحتجاجات مناهضة للحكومة واعتقالات في موسكو، من منصة "يوتيوب" المملوكة للشركة الأمريكية.
وطلبت هيئة روسكومنادزور الروسية اليوم الأحد من غوغل، في رسالة بعثتها إليها، اتخاذ تدابير لمنع الإعلان عن الاحتجاجات غير المصرح بها.
وتم نشر العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب، وتظهر فيها حملة قمع وحشية من جانب الشرطة في بعض الأحيان..
ونظّم عشرات الآلاف من الروس مظاهرتهم الرابعة في أربعة أسابيع بوسط موسكو يوم السبت، احتجاجا على عنف الشرطة ولصالح إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واندلعت الاحتجاجات بعد رفض مشاركة العديد من مرشحي المعارضة بشكل مثير للجدل في انتخابات مجلس المدينة المقبلة.
وخلال أيام السبت من الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، تم اعتقال أكثر من ألفي شخص في العاصمة الروسية.
وهناك أيضا مقاطع فيديو على "يوتيوب" لمظاهرة السبت، والتي يقول المنظمون إنها جذبت أكثر من 50 ألف شخص. وعلى عكس الاحتجاجات في مطلع الأسبوع الماضي، وافقت السلطات على هذا انطلاق هذه المظاهرة.
وقالت "روسكومنادزور" لـ "غوغل" إنها إذا لم تتخذ إجراء، فإن روسيا ستعتبر ذلك تدخلا معاديا في شؤونها الداخلية وانتخاباتها الديمقراطية. وأضافت أن موسكو ستحتفظ حينئذ بحق التصرف "بالشكل المناسب".