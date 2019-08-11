قيادة التحالف: شقيق زعيم الحوثيين تعرض للتصفية

هسبريس - متابعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن إبراهيم شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين القيادات.

جاء ذلك في بيان للتحالف بثته قناة الإخبارية في موقعها على تويتر اليوم الأحد.

وقال البيان: "عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل الميليشيا بحي حدة في صنعاء " .

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين منذ عام 2015 لبسط سيطرة الحكومة الشرعية على البلاد.

وفشلت جهود تبذلها الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية للنزاع الدائر في اليمن.