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كُتّاب وآراء
تونس تحتفل بعيد الأضحى وسط إملاءات تكنولوجية
تم ذبح نحو 1.5 مليون خروف الأحد في تونس خلال عيد الأضحى، الأكثر أهمية بالنسبة للمسلمين؛ وكغيره من الأعياد الدينية لا ينجو من إملاءات السوق والتكنولوجيا.
ويقول أحد التوانسة، ويدعى عز الدين بن ناصر، الذي اشترى خروفا من مزرعة قريبة "إن الدين يشترط التضحية بذكر عمره أكثر من عام وبصحة جيدة، ولكنه ليس واجبا مثل الصلاة أو الصوم خلال شهر رمضان المبارك".
ويقول بن ناصر "من يجب عليهم أن يقوموا بذبح أضحية هم أولئك الذين يستطيعون تحمل كلفتها، ولا يمكن شراؤها من مال مقترض". وفقا للسنة النبوية ينبغي توجيه ثلث لحم الأضحية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
ولتجنب رفع الأسعار من قبل الوسطاء، تقترح مبادرات مثل 'مزرعة علي سفر' البيع مباشرة للمستهلك.
وبنقرة واحدة فقط، يمكن للعميل حجز خروفه، والدفع بواسطة بطاقة الائتمان - وسيلة دفع غير متعارف عليها كثيرا في البلاد - واستلامه في منزله مجانا.
ويقول محمد حسين سفر، الذي يدير هذه الشركة العائلية الواقعة في مدينة زغوان "لقد أردنا الاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على التقاليد، وفي الوقت نفسه تسهيل عمل المستهلك وتقديم جودة أعلى مما يمكن العثور عليه في السوق الكلاسيكية".