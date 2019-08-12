توقعات ببلوغ مليون أضحية في نسك الهدي بالحج

هسبريس ـ و.ا.س

أعلن مركز العمليات بمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي البيانات التفصيلية لعمليات المجازر خلال الـ12 ساعة الماضية لأداء نسك الأضاحي لحج 1440، محققاً نسبا تشغيلية عالية.

وأوضح المشرف العام على المشروع، رحيمي أحمد رحيمي، أن مواقع التشغيل في المجازر حققت نسبا تشغيلية عالية وصلت إلى 345364 أضحية تم تسجيلها وسط تكامل للخدمات المقدمة للحجاج، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع أضاحي الحجاج في الوقت الشرعي المحدد في 84 ساعة، بدأت منذ الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد، متوقعاً أن يصل العدد في نهاية الوقت الشرعي إلى أكثر من مليون أضحية.

وأفاد رحيمي بأن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي خصص غرفة مراقبة وتحكم تشمل جميع نواحي المجازر، تتبع لها كاميرات رقمية وإلكترونية ترصد حركة الأضاحي، وتدار من غرفة العمليات، مضيفا أن هذا المشروع التقني جاء تماشياً مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي لإحكام الرقابة وربط المشرفين الميدانيين بغرفة العمليات بشبكة اتصال توفر لهم سرعة الاتصال ودقة المعلومة، وتدار من قبل نخبة من التقنيين والمشرفين المختصين لتيسير أداء نسك الحجيج، تعظيماً لهذه الشعيرة، وضمان إتمامها عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من قبل مشرفي الميدان.