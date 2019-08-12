24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الفنان حميد الحضري يتألق في أداء نشيد "البارصا" (5.00)

  2. مواطنون يشكون الفقر ويطالبون بالماء والكهرباء بدواوير أزيلال (5.00)

  3. مياه "زمزم" .. معجزة تتدفق شرق الكعبة المشرّفة (5.00)

  4. تقرير "يونيسيف" يرسم ملامح جيل 2030 بالمغرب (5.00)

  5. شباب مدينة سطات يواجه البطالة بحرف موسمية في عيد الأضحى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | توقعات ببلوغ مليون أضحية في نسك الهدي بالحج

توقعات ببلوغ مليون أضحية في نسك الهدي بالحج

توقعات ببلوغ مليون أضحية في نسك الهدي بالحج
هسبريس ـ و.ا.س
الأحد 11 غشت 2019 - 23:50

أعلن مركز العمليات بمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي البيانات التفصيلية لعمليات المجازر خلال الـ12 ساعة الماضية لأداء نسك الأضاحي لحج 1440، محققاً نسبا تشغيلية عالية.

وأوضح المشرف العام على المشروع، رحيمي أحمد رحيمي، أن مواقع التشغيل في المجازر حققت نسبا تشغيلية عالية وصلت إلى 345364 أضحية تم تسجيلها وسط تكامل للخدمات المقدمة للحجاج، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع أضاحي الحجاج في الوقت الشرعي المحدد في 84 ساعة، بدأت منذ الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد، متوقعاً أن يصل العدد في نهاية الوقت الشرعي إلى أكثر من مليون أضحية.

وأفاد رحيمي بأن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي خصص غرفة مراقبة وتحكم تشمل جميع نواحي المجازر، تتبع لها كاميرات رقمية وإلكترونية ترصد حركة الأضاحي، وتدار من غرفة العمليات، مضيفا أن هذا المشروع التقني جاء تماشياً مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي لإحكام الرقابة وربط المشرفين الميدانيين بغرفة العمليات بشبكة اتصال توفر لهم سرعة الاتصال ودقة المعلومة، وتدار من قبل نخبة من التقنيين والمشرفين المختصين لتيسير أداء نسك الحجيج، تعظيماً لهذه الشعيرة، وضمان إتمامها عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من قبل مشرفي الميدان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.