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كُتّاب وآراء
مصرع 5 أطفال في حريق منزل ببنسلفانيا الأمريكية
قال مسؤولون بمرفق للإطفاء بولاية بنسلفانيا الأمريكية إن خمسة أطفال لقوا حتفهم الأحد في حريق في مدينة إيري في شمال غربى الولاية .
ووفقا لموقع الأخبار الإلكتروني المحلي "إيري نيوز ناو"، فإنه تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 1.15 صباحا في غرب إيري، حيث كان هناك العديد من الأشخاص محاصرين بالداخل.
وقال جاي سانتون رئيس مرفق الإطفاء فى إيري إن سبعة أشخاص من بينهم أطفال صغار قد تم إنقاذهم، وفقا للموقع. وتم نقل امرأة واحدة إلى المستشفى في بيتسبرغ.
ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق. وقال سانتون إن الحريق قد يكون متعمدا، لكن من السابق لأوانه استنتاج ذلك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الزفزافي كان يخاطب بالايف ظانا بان دولة اجنبية ستحميه بحيث تم اختيار حتى نوعية اب الزعيم و لم يكن ظهوره صدفة