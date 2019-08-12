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الرئيسية | خارج الحدود | مصرع 5 أطفال في حريق منزل ببنسلفانيا الأمريكية

مصرع 5 أطفال في حريق منزل ببنسلفانيا الأمريكية

مصرع 5 أطفال في حريق منزل ببنسلفانيا الأمريكية
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 12 غشت 2019 - 01:10

قال مسؤولون بمرفق للإطفاء بولاية بنسلفانيا الأمريكية إن خمسة أطفال لقوا حتفهم الأحد في حريق في مدينة إيري في شمال غربى الولاية .

ووفقا لموقع الأخبار الإلكتروني المحلي "إيري نيوز ناو"، فإنه تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 1.15 صباحا في غرب إيري، حيث كان هناك العديد من الأشخاص محاصرين بالداخل.

وقال جاي سانتون رئيس مرفق الإطفاء فى إيري إن سبعة أشخاص من بينهم أطفال صغار قد تم إنقاذهم، وفقا للموقع. وتم نقل امرأة واحدة إلى المستشفى في بيتسبرغ.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق. وقال سانتون إن الحريق قد يكون متعمدا، لكن من السابق لأوانه استنتاج ذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ولد حميدو الاثنين 12 غشت 2019 - 01:33
هذا دليل قاطع وحجة ساطعة على ان الوقاية المدنية لا تتسبب في قتل احد وان الاعمار بيد الله في كل مكان وزمان فالوقاية المدنية بالولايات المتحدة الامريكية اسرع من البرق في الاستجابة لنداءات المواطنين وانقاذهم من الحرائق والكوارث ومع ذالك مات خمسة اطفال وليس واحد فقط لهذا اعيد واكرر ان الطفلة هبة لم يقتلها اهمال الوقاية المدنية .
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-4
2 - الواد الناشف الاثنين 12 غشت 2019 - 01:39
لن نسمع بان رجال المطافىء هم السبب او الدولة فهده الكوارث تقع حتى في الدول المتقدمة اما عندنا فالبعض هدفه هو الانتقاد و المعارضة و لكن المغرب اصبح يتعامل بدكاء و منح الحرية المطلقة ليعرف المعارضين و الانتهازيين و المتطرفين و حتى الاحتجاج في الحسيمة تركه عدة شهور حتى جمع عليهم عدة معطيات و عرف الجهات او الدول التي تدعم الدين كانت نيتهم مبيتة بين المحتجين الدين كانت عندهم مطالب اجتماعية فقط و عندما زاغ الحراك عن اهدافه باقتحام المسجد اجمع و طوي هادوك هم رؤوس الحربة
الزفزافي كان يخاطب بالايف ظانا بان دولة اجنبية ستحميه بحيث تم اختيار حتى نوعية اب الزعيم و لم يكن ظهوره صدفة
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-1
3 - yassine الاثنين 12 غشت 2019 - 01:53
هاد الحريق كون وقع في المغرب كون ماتو كاملين
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-2
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