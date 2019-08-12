الصين: "هونغ كونغ" تمر بأزمة سياسية خطيرة

هسبريس - رويترز

قال مكتب شؤون هونج كونغ ومكاو في الصين، اليوم الاثنين، إن هونج كونغ تمر الآن "بمرحلة حرجة" بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ شهرين، مضيفا أنه يجب أن تتوقف أعمال العنف هناك.

ودفعت الاحتجاجات هونج كونغ إلى أخطر أزمة سياسية منذ عقود، وشكلت تحديا للحكومة المركزية في بكين.

وألقى يانغ قوانغ، المتحدث باسم المكتب، كلمة بثها التلفزيون عبر فيها عن الدعم لأسلوب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، وقال إن على من يهتمون بأمر المدينة إعلان رفضهم للعنف.