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الرئيسية | خارج الحدود | مشتبه به في هجوم النرويج يرفض الإقرار بالذنب

مشتبه به في هجوم النرويج يرفض الإقرار بالذنب

مشتبه به في هجوم النرويج يرفض الإقرار بالذنب
هسبريس - رويترز
الاثنين 12 غشت 2019 - 12:50

قالت محامية المشتبه به في إطلاق نار على مصلين في مسجد بالنرويج يوم السبت وفي قتل أخته غير الشقيقة في واقعة منفصلة، إن موكلها لا يعترف بأي من الجريمتين ولا يتحدث مع المحققين.

وقالت المحامية لرويترز اليوم الاثنين "إنه يمارس حقه في عدم استجوابه. لا يعترف بأي ذنب".

ومن المتوقع أن تصدر محكمة قرارا في وقت لاحق اليوم بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به البالغ من العمر 21 عاما عدة أسابيع.

كانت الشرطة قد قالت يوم الأحد إنها تحقق فيما إذا كان الرجل قد انتهك قوانين مكافحة الإرهاب بإطلاقه النار داخل مركز النور الإسلامي قرب العاصمة أوسلو. ولم يصب أحد في الهجوم.

وتشتبه السلطات في أن الرجل قتل أيضا أخته غير الشقيقة البالغة من العمر 17 عاما قبل الهجوم. كان أحد المصلين قد تغلب على الرجل ثم احتجزه المصلون قبل اعتقاله.

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