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الرئيسية | خارج الحدود | الاحتجاجات تدفع موسكو إلى استدعاء سفراء أجانب

الاحتجاجات تدفع موسكو إلى استدعاء سفراء أجانب

الاحتجاجات تدفع موسكو إلى استدعاء سفراء أجانب
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 12 غشت 2019 - 14:20

يعتزم مجلس الاتحاد الروسي استدعاء سفراء دول أجنبية في موسكو؛ ليقدموا توضيحا بشأن نشر سفاراتهم معلومات تتعلق بالاحتجاجات الأخيرة في موسكو، والتى يمكن اعتبارها تدخلا في شؤون روسيا الداخلية.

ونقلت قناة"روسيا اليوم" عن ليودميلا بوكوفا، العضو في لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) اليوم الاثنين قولها: إن اللجنة تخطط لدعوة هؤلاء السفراء لحضور اجتماع لها سيعقد في مطلع شتنبر المقبل؛ لمساءلتهم.

وأضافت: "رصدنا ظهور منشورات تضمنت وصفا مفصلا لمسارات المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في موسكو، قبل انطلاقها، على عدد من الصفحات الإلكترونية التابعة لسفارات دول أجنبية".

وأوضحت بوكوفا"أن أعضاء اللجنة يريدون الحصول من السفراء المدعوين توضيحا بشأن سبب وغرض نشر المعلومات المذكورة، لمعرفة ما إذا كانت "تحذيرات موجهة إلى رعايا تلك الدول أم دعوات تحرضهم على إثارة البلبلة".

وأشارت بوكوفا إلى "أن تلك المنشورات يمكن قراءتها بأنها تدخل في شؤون روسيا الداخلية، وتحديدا في العملية الانتخابية في البلاد" مضيفة: "نود بحث الحالة مع سفراء تلك الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وسبق أن استدعت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة الماضي، مستشار السفارة الأمريكية لدى موسكو، تيم ريتشاردسون، على خلفية نشر إدارة الشؤون القنصلية التابعة للخارجية الأمريكية على حسابها في "تويتر" خريطة تظهر مسارات تظاهرات الاحتجاج، غير المرخص بها، ضد ما وصفتها المعارضة بإقصاء مرشحين مستقلين من المشاركة في انتخابات برلمان المدينة، والتي شهدتها موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضي

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