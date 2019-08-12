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الرئيسية | خارج الحدود | بن زايد يدعو إلى الحوار لتسوية خلافات اليمنيين

بن زايد يدعو إلى الحوار لتسوية خلافات اليمنيين

بن زايد يدعو إلى الحوار لتسوية خلافات اليمنيين
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 غشت 2019 - 19:22

قال محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين في مكة، إن الحوار هو "السبيل الوحيد لتسوية الخلافات بين اليمنيين"، وذلك خلال لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار محمد بن زايد، وفق ما أورده مصدر رسمي، إلى أن هذه الدعوة "تجسد الحرص المشترك على استقرار اليمن، وتمثل إطارا مهما لنزع فتيل الفتنة وتحقيق التضامن بين أبناء الوطن الواحد"، داعيا الأطراف اليمنية المتنازعة إلى "اغتنام الفرصة التي تتيحها هذه الدعوة للحوار والتعامل الإيجابي معها من أجل توافق يعلي مصلحة اليمن العليا".

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات والسعودية "تقفان معا، بقوة وإصرار، في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة وحق شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء".

وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين بحثا أيضا "العلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين البلدين، وعددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، علاوة على "آخر تطورات الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اجديك الاثنين 12 غشت 2019 - 20:06
عجبا، كان اعتماد الحوار سيد الموقف مند البداية كما تفعل الدول المتحضرة التي فهمت ان الحرب هي ضياع الوقت والأنفس ولا تترك إلا الضمار، قبل الخوض في صراعات لا منتهي، فعوض ان نستخدم لغة العقل والبصيرة الحكيمة التي تجنبنا التطاحن، اعتمدنا لغة الحرب وهدا ماتسعي له الدول التي تاخد من الأسلحة بضاعة لابد من ترويجها خصوصا في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، اولا لأنه لديهم إمكانيات مادية وحتي تبقي متأخرة، رحم الله من قال: ادا كانت جميع الحروب وعبر التاريخ انتهت بالسلام، لمادا لا نصنع هدا السلام ونربح الوقت وعدة أمور اخري...
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