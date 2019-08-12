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كُتّاب وآراء
بن زايد يدعو إلى الحوار لتسوية خلافات اليمنيين
قال محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين في مكة، إن الحوار هو "السبيل الوحيد لتسوية الخلافات بين اليمنيين"، وذلك خلال لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأشار محمد بن زايد، وفق ما أورده مصدر رسمي، إلى أن هذه الدعوة "تجسد الحرص المشترك على استقرار اليمن، وتمثل إطارا مهما لنزع فتيل الفتنة وتحقيق التضامن بين أبناء الوطن الواحد"، داعيا الأطراف اليمنية المتنازعة إلى "اغتنام الفرصة التي تتيحها هذه الدعوة للحوار والتعامل الإيجابي معها من أجل توافق يعلي مصلحة اليمن العليا".
وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات والسعودية "تقفان معا، بقوة وإصرار، في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة وحق شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء".
وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين بحثا أيضا "العلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين البلدين، وعددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، علاوة على "آخر تطورات الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها".