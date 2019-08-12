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الرئيسية | خارج الحدود | 34 مليون رسالة هاتفية تستهدف توعية الحجاج

34 مليون رسالة هاتفية تستهدف توعية الحجاج

34 مليون رسالة هاتفية تستهدف توعية الحجاج
هسبريس – و.ا.س
الاثنين 12 غشت 2019 - 21:50

بلغ عدد الرسائل التوعوية والإرشادية التي أرسلتها السلطات السعودية عبر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية منذ انطلاق موسم الحج حتى اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة للعام 1440هـ، "33.244.000" رسالة هاتفية نصية، وذلك لتوعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال في منطقة المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة السعودية، عن جانب من أعمالها الإعلامية والتوعوية خلال أيام الحج، في إطار رسالتها في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته لاسيما ما يتصل بتوعية وإرشاد الحجاج .

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