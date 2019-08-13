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كُتّاب وآراء
الجزائر تئن تحت وطأة ارتفاع العجز التجاري
أظهرت بيانات حكومية في الجزائر، الإثنين، ارتفاع العجز التجاري للبلاد إلى 3.18 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.84 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مديرية الجمارك انخفاض الصادرات بنسبة 6.57% سنويا إلى 18.96 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 4.30% إلى 22.14 مليار دولار.
وبلغت صادرات المحروقات التي مثلت 93.10% من إجمالي الصادرات، 17.65 مليار دولار بانخفاض نسبته 6.31%. في حين تراجعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 10.01% إلى 1.31 مليار دولار.
وتصدرت فرنسا قائمة عملاء الصادرات الجزائرية بصادرات قيمتها 2.66 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.501 مليار دولار واسبانيا 2.259 مليار دولار. فيما بقت الصين تتصدر قائمة أهم الدول المصدرة للجزائر بصادرات قيمتها 4.2 مليار دولار، ثم بفرنسا 2.144 مليار دولار وإسبانيا 1.678 مليار دولار .