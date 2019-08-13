24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4413:3717:1420:2121:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "سياحة الموت" تجذب عشاق السفر .. العطلة في مواقع مأساوية (5.00)

  2. حملة "جيبها تعيد معك" تنطلق في القصر الكبير (5.00)

  3. مناهج تدريسية تختار الابتعاد عن الرقمية الجديدة (5.00)

  4. فعاليات أمازيغية تغتنم عطلة العيد لإنجاح مسيرة الأرض بأكادير (5.00)

  5. الحركة الإسلامية المغربية تفقد إبراهيم كمال .. بنكيران: مات مظلوما (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تئن تحت وطأة ارتفاع العجز التجاري

الجزائر تئن تحت وطأة ارتفاع العجز التجاري

الجزائر تئن تحت وطأة ارتفاع العجز التجاري
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 03:09

أظهرت بيانات حكومية في الجزائر، الإثنين، ارتفاع العجز التجاري للبلاد إلى 3.18 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.84 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مديرية الجمارك انخفاض الصادرات بنسبة 6.57% سنويا إلى 18.96 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 4.30% إلى 22.14 مليار دولار.

وبلغت صادرات المحروقات التي مثلت 93.10% من إجمالي الصادرات، 17.65 مليار دولار بانخفاض نسبته 6.31%. في حين تراجعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 10.01% إلى 1.31 مليار دولار.

وتصدرت فرنسا قائمة عملاء الصادرات الجزائرية بصادرات قيمتها 2.66 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.501 مليار دولار واسبانيا 2.259 مليار دولار. فيما بقت الصين تتصدر قائمة أهم الدول المصدرة للجزائر بصادرات قيمتها 4.2 مليار دولار، ثم بفرنسا 2.144 مليار دولار وإسبانيا 1.678 مليار دولار .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.