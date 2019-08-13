سياسية ألمانية تطالب بإعارة النساء لأرحامهن

هسبريس - د.ب.أ

طالبت السياسية الليبرالية، كاترين هيلينج بلار، العضو بالحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، بالسماح للنساء بإعارة أرحامهن، وبالتبرع بالنطف.

ورأت هيلينج بلار، على موقعها الإلكتروني، أن قانون حماية النطف الذي يعود إلى عام 1990 قد عفا عليه الزمن، لأنه يحظر طرقا راسخة في الطب.

وشددت السياسية الليبرالية على ضرورة "الاستفادة الشاملة"، على سبيل المثال، من خلال السماح بالتبرع بالبويضات والأجنة، إضافة إلى إعارة الأرحام بشكل غير تجاري.

ويحظر قانون حماية الأجنة في ألمانيا نقل بويضة ملقحة إلى أم مستعارة، حيث تكون هذه الأم هي فقط التي تنجب. كما يحظر القانون النية المسبقة لتلقيح البويضات بهدف التبرع بها مستقبلا. ويهدف المشرع من خلال ذلك إلى منع الحصول التجاري على الأجنة.

وقالت هيلينج بلار، اليوم الاثنين، في تصريح لصحيفة "تاجز شبيغل": "مثلا، إذا أرادت امرأة أن تلد طفلا لأختها أو أفضل صديقاتها لأن هذه الأخت أو الصديقة ترغب في الحصول على طفل، لكنها لا تستطيع، فنحن نريد جعل ذلك ممكنا".

واشترطت السياسية الليبرالية ألا يتم ذلك لتحقيق منفعة شخصية للمرأة التي تعير رحمها لأخرى، وألا تتقاضى أجرا عن ذلك، ورأت أن السياسة الألمانية "مترددة كثيرا في هذا الأمر" مقارنة بدول أخرى.