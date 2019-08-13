24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:44
|13:37
|17:14
|20:21
|21:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "سياحة الموت" تجذب عشاق السفر .. العطلة في مواقع مأساوية
- "تفاصيل صغيرة" تصنع بهجة عيد الأضحى في قُرى شمال المغرب
- المحكمة تأمر بسجن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجد بالنرويج
- سياسية ألمانية تطالب بإعارة النساء لأرحامهن
- رئيس جماعة بميدلت ينجو بأعجوبة من جرف وادٍ
مشروع موسوعة الثقافة المغربية يوثّق غنى مكونات وروافد المملكة (5.00)
فعاليات أمازيغية تغتنم عطلة العيد لإنجاح مسيرة الأرض بأكادير (5.00)
الحركة الإسلامية المغربية تفقد إبراهيم كمال .. بنكيران: مات مظلوما (5.00)
- خطيب بنواحي تازة يدعو النساء إلى حُسن التبعل و"رفض الموضة" - (95)
- مشاريع متعثرة .. المدن الجديدة بين الطموح الكبير والفشل الذريع - (38)
- العثماني يتثاءب بجانب الملك .. والإمام "يتمسك" بسكين النحر - (38)
- فعاليات أمازيغية تغتنم عطلة العيد لإنجاح مسيرة الأرض بأكادير - (35)
- الزفزافي: إحباط غياب العفو قاسٍ .. والعائلات لم تذق بهجة العيد - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سياسية ألمانية تطالب بإعارة النساء لأرحامهن
طالبت السياسية الليبرالية، كاترين هيلينج بلار، العضو بالحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، بالسماح للنساء بإعارة أرحامهن، وبالتبرع بالنطف.
ورأت هيلينج بلار، على موقعها الإلكتروني، أن قانون حماية النطف الذي يعود إلى عام 1990 قد عفا عليه الزمن، لأنه يحظر طرقا راسخة في الطب.
وشددت السياسية الليبرالية على ضرورة "الاستفادة الشاملة"، على سبيل المثال، من خلال السماح بالتبرع بالبويضات والأجنة، إضافة إلى إعارة الأرحام بشكل غير تجاري.
ويحظر قانون حماية الأجنة في ألمانيا نقل بويضة ملقحة إلى أم مستعارة، حيث تكون هذه الأم هي فقط التي تنجب. كما يحظر القانون النية المسبقة لتلقيح البويضات بهدف التبرع بها مستقبلا. ويهدف المشرع من خلال ذلك إلى منع الحصول التجاري على الأجنة.
وقالت هيلينج بلار، اليوم الاثنين، في تصريح لصحيفة "تاجز شبيغل": "مثلا، إذا أرادت امرأة أن تلد طفلا لأختها أو أفضل صديقاتها لأن هذه الأخت أو الصديقة ترغب في الحصول على طفل، لكنها لا تستطيع، فنحن نريد جعل ذلك ممكنا".
واشترطت السياسية الليبرالية ألا يتم ذلك لتحقيق منفعة شخصية للمرأة التي تعير رحمها لأخرى، وألا تتقاضى أجرا عن ذلك، ورأت أن السياسة الألمانية "مترددة كثيرا في هذا الأمر" مقارنة بدول أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
حين نشهد في بلادنا تأسيس و تشجيع للنساء العازبات ....
حين نشهد في وطننا معدلات الخيانة الزوجية و من شخصيات مرموقة ....
حين نلحظ مستوى رذيلة متفشية في شوارع بلدنا ...
نقول حسبنا الله و نعم الوكيل و حان الوقت لوزارة الأوقاف أن تلتفت للوضع و تنقذ المجتمع و تنفذ ما أمره الله لحماية المجتمع ، فشبابنا تائه تائه تائه
ما دامت تلك النساء الألمانيات لا يتزوجن حسب شرع الله؛ إذ الذكر والأنثى يتناسلان ببلدهن كالبهائم، فما علينا نحن إلا أن نحمد الله على نعمة شريعة الإسلام.