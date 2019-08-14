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الرئيسية | خارج الحدود | الأجواء الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط تنذر باندلاع "حرب كبرى"

الأجواء الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط تنذر باندلاع "حرب كبرى"

الأجواء الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط تنذر باندلاع "حرب كبرى"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:00

تساؤلات كبرى صارت تطرح نفسها في المشهد السياسي الإقليمي، تتعلق أساسا بإمكانية نشوب "حرب كبرى" في الشرق الأوسط، نتيجة المتغيرات الدولية الجديدة، التي أرخت بظلالها على التوازنات في المنطقة برمتها، مما أدى إلى بروز صدامات مسلحة تُظهر منطقة الشرق الأوسط على أنها تعيش أجواء الحرب.

أسئلة متشعبة كثيرة ومتنوعة، تتفرع عن سؤال إشكالي عام: هل يمكن أن تقع حرب كبرى في الشرق الأوسط؟. ويُعنى بالحرب الكبرى الصراعات المسلحة بالدرجة الأولى، بالنظر إلى النيران المشتعلة في المنطقة، التي تحولت إلى مسرح عمليات لمجموعة من قوى النفوذ، سواء كانت إقليمية أو دولية.

الباحث محمد عبد السلام، مدير مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، يوضح أن "هذا السؤال قد طُرح منـذ فتـرة، عندمـا تصور أن شيئا مـا قـد يقـع علـى السـاحة السورية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، أو بين روسيا وتركيا، أو بين إسرائيل وإيران، بعد أن تم قصف مواقع أو إسقاط طائرات".

ويضيف الباحث عينه، في افتتاحية له بخصوص الحرب الكبرى، منشورة في المركز البحثي، أن "هنــالك أجــواء ملتهبــة تشـهد صراعـات إرادة واختبـارات قـوة، تتـم فـي إطارهـا تفجيـرات سـفن، وإسـقاط طائـرات، وقصـف معسـكرات، وإطلاق صواريـخ، وتنقيــب بحــري، وتهديــدات مضايــق".

كما يتم توظيف آليات أخرى، يسترسل محمد عبد السلام، من قبيل "اســتخدام درونــز، وتدخــل مباشـر، فـي ظـل تهديـدات غيـر مسـبوقة ترتبـط بالأطراف نفسـها تقريبا، فــي ســاحات أخــرى بمنطقــة الخليــج العربــي وشــرق المتوسـط والأراضي الليبيـة ومسـرح اليمـن".

ويستحضر مدير مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة" دراسـات الحروب عبـر التاريــخ، حيث يوضح أن "التغييــرات الكبــرى تتـم فقــط بفعــل الصراعــات المســلحة الرئيســية التــي تنشــب بيــن الــدول أو تنفجــر داخــل الــدول"، مشيرا إلى أن "خريطة العالم تشكلت مرارا عبر موجات حربية".

الموجات الحربية، حسب الباحث ذاته، تكشف عن مجموعة من الدروس، من بينها أن "الصراعـات الرئيسـية بيـن الـدول أو التحالفـات تقع طـوال الوقـت بتخطيــط مقصــود أو بســوء تقديــر أو حكــم المضطر"، فضلا عن كون "الحـروب الكبيـرة هـي التـي أدت إلـى وقـوع تحـولات حـادة، تتعلـق ببقـاء الـدول، أو سـيادتها علـى أراضيهـا، أو تغييـر نظامهـا السياسـي"، إلى جانب "التحول الكبير في مفاهيم الصراعات المسلحة الشاملة بفعل الثورة الحالية في الشؤون العسكرية".

الصراعات المسلحة، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ 2011، أفضت إلى تلاشي الحدود بين ما هو داخلي ودولي، مما جعل الباحث ذاته يرى أن المنطقة مقبلة على وضع يطرح هذه الاحتمالات في الخليج العربي وشرق المتوسط على الأقل، بفعل "التناقضات الواسعة وغياب الأساليب الفعالة لتسويتها".

الحروب الإقليمية التي شهدها الشرق الأوسط تركزت في دائرتين؛ الأولى هي دائرة الصراع العربي الإسرائيلي بواقع ست حروب تقريبا، والثانية هي دائرة الخليج بواقع ثلاث حروب مدمرة، لكن هنالك نقاطا محددة بشأن هذه الموجات، منها تعدد الأطراف في هذه الحروب، ثم اندلاعها بين قوات نظامية على نطاق واسع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - متابع الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:20
الله يخرجنا منهم سالمين غانمين
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21
2 - صادق محمد الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:29
اللهم نجي العالم بأكمله الأجواء الملتهبة ولطفها يارحمان يارحيم
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31
3 - كريم عايش الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:34
الحرب الكبرى المشار إليها هي ملحمة تاريخية أشارت إليها مختلف الكتب السماوية و ينتظرها الكل بما فيهم اصحاب نظرية المؤامرة، وصارت مطروحة سياسيا بعد انتخاب دونالد ترامب و اعتباره من طرف اليهود الرئيس الذي سيحقق اجواء ظهور المسيح ( او الدجال بالنسبة للمسلمين) والذي سيكون ملكا على اسرائيل، مما يفسر ارتفاع وتيرة الاستيطان و ضم الاجزاء الفلسطينية من القدس و الاقتحامات اليومية للحرم القدسي قصد الاستيلاء عليه و خدمه في افق تشييد الهيكل المزعوم و تقديم البقرة الحمراء المسماة ميلودي كقربان. ربما ما سيحدث حروب ثنائية او ثلاثية بين الدول وليس الحرب الكبرى التي ستكون نهاية حاسمة الصراع.
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-10
4 - الحليم الحيران!!! الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:35
بقد إستيقضت الشعوب متأخرة نوعا ما سنة 2011 لو فعلت ذلك من قبل،وتعلمت من تجربة الشعب الإيراني سنة 1979.فتم الثورة على آل سعود في شبه الجزيرة العربية،والنظام المصري ،وكذا دول شمال إفريقيا.لكان حال الأمة غير هذا الحال.
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-3
5 - سعيد الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:36
ما أسباب هذه الصراعات ومن المسؤول عن إشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط ..
أينما حلت امريكا تلوح بوادر الحرب .. من أجل تأمين المصالح العابرة للقارات .. وحماية إسرائيل وتسييدها على المنطقة .. عن طريق خلق اسباب الخوف والرعب وابتزاز الدول الصعيفة وحلب ماليتها بدعوى الطمع الإيراني وتوسع نفوذها .. وخلق اسباب الصراع الطائفي السني الشيعي تحت مسميات عديدة ..
عنوان المرحلة الصولة والجبروت الامريكي ..
وترنح باقي الدول بين استقلالية القرار السيادي والتبعية العمياء ..
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12
6 - من الرباط الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:36
اللهم احفظنا والامة الاسلامية من شركل حرب وكرب ودمار
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11
7 - الأندلس الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:37
ستندلع الحرب بسبب تشتت العرب والمسلمين فيما بينهم في جميع المجالات ، وتحكم أمريكا في دول الشرق الأوسط في جميع سياساتها وسياساتها.
وأصبحت أمريكا تشن حربا من بلاد العرب على الدول التي تتقوى
والسؤال هل أمريكا قادرة لشن حرب من أراضيها .
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12
8 - حمودة الافناوي الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:38
بعد أن يصل الأمير "المْفْرعنْ" الى الحكم، آنذاك ستصبح منطقة الخليج والشرق الاوسط كذلك المجمر الذي أنتم أمامه الآن تشوون القطبان
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7
9 - محمد سعيد KSA الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:40
السلام عليكم

هذه الحاله تسببت بها الأمم المتحدة والهستيريا الصهيونية الأنجيليه التي تريد حربا شامله يسمونها هرمجدون لينزل المسيح بن مريم حسب زعمهم ليحكوا العالم 4آلاف عام بعد هلاك ثلثي سكان العالم.
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-4
10 - kjkj الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:51
لعل جميع أطراف المجتمع الدولي تتصارع فيما بينها لاقتسام الكعكة ورسم خريطة جديدة في الوطن العربي تخدم مصالح البعض على حساب الدول العربية و شعوبها، بالتالي نحن أمام حرب عالمية مستثرة بالوكالة داخل أراضينا العربية... وهذا أمر متوقع من الدول المهيمنة التي لم تنسى إلى غاية الان تاريخها الإمبريالي، لكن الغير متوقع هو أن تقوم حكومات الدول العربية بتخريب نفسها ووضع نفسها في شبكة العنكبوت الدولي ليتم الانقضاض عليها، و تشريد مواطنيها و اتعاسهم.
افيقوا افيقوا و اعلموا أن الحروب بالوكالة لا تضر إلا الأماكن التي تطبخ فيها افكار كبار قيادات الدول الكبرى، فهم يخططون و آخرون تابعون لهم ينفذون و أنتم تدفعون الثمن، و شعوبكم لا حول لها ولا قوة، عوض الحروب المستثرة و الباردة طوروا انفسكم و تحولوا أنتم إلى دول كبرى كذلك، حتى لا تصرف داخلكم الدول المارقة فضلاتها من سلاح و أدوية و حروب.
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8
11 - مساري في الفنيدق الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:53
المتتبع الوفي لتطورات الوضع العالمي و الاقليمي في مضيق هرمز يستنتج انه ليس هناك اي شيء من هذه التخمينات. هناك لعبة الضغط لتحقيق اكبر المكاسب المادية و الجيو استراتيجية لتأمين خضوع ايران للغرب.
فعكس ما بيدو هناك ظاهريا جفاء و عداء و في الخفاء حفلات و مصالح متبادلة ،والخاسر دائما دول الرز و البترول التي تمول الصراع (الاعراس)
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10
12 - Madrilaine الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:57
لا تنتظرون الخير ما دامت اسرائيل مغروسة في هذي المنطقة. اسرائيل ليس استعمارا بامتياز فقط و لكن مشروعا ابديا لخدمة امريكا و الغرب. ام من الملوك و حكام العرب الذين يدعمون اسرائيل سواءا على الطريق المباشر او غير المباشر و شعوبهم يدعونهم محنكين في السياسة هم الا جبناء و منافقين حارصين على مناصبهم فقط و في المقابل يصبون غضبهم على شعوبهم و كان لولا هم لن ستطيع شعوبهم مقاومة العيش و نسوا بان ربك يمهل و لا يهمل.
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4
13 - محمد الصابر الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:59
ما يغيب عن "مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة" أو مراكز أخرى عربية للدراسات الاستراتيجية هو أن الحرب بمفهومها الشامل لايمكن أن تقع،واذا وقعت فان العالم سيذهب الى الفناء.
كل مايمكن أن يقع خاصة في الشرق الاوسط،هو تهديدات بالقوة يمكن أن ترقى الى حروب تجريبية في سوريا وليبيا واليمن وربما في السعودية والامارات،لان هذه الدول مغلوبة على أمرها أمام الديناصورات التي تتقاسم مناطق النفوذ وغنائم المنطقة من بترول وغاز ومنافذ تجارية ومليارات النفط في يد البدو الرحل من ساكنة الصحراء.
أما ايران فهي القوة التي يعرفها الغرب استراتيجيا وتاريخيا ومعهم اسرائيل وروسيا والصين،فان تحركاتها محسوبة وعقلانية على عكس مايصوره الاعلام العربي وقنوات الاطفال الصغار.
ايران هي القوة الصاروخية الخامسة في العالم وهي القوة النووية السابعة،لاتنظر الى الصراع الا بمنظور مصالح الغرب أولا وحقهم الكبيرفي الكعكة الخليجية وهي لاتمانعهم ولا تطردهم كما يفهم المعتلون وانما تمهد لهم الطريق نحوخاصرة الخليجيين لتطويعهم وتركيعهم واذلالهم حتى لاتكون لهم كلمة مستقلة أواسلامية موحدة. ولله في خلقه شؤون.
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10
14 - علي وتنغير يحدر من الانفجار الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:59
بناء على المطالب الصهيونية دخل الشرق الاوصط بكامله في الصراعات التي تندر بنشوب حرب بين الدول العضمى لقد عادت الحرب الباردة الى الوجود امريكا تدافع عن حليفاتها اسرايل والروس يدعمون حليفتهم غير التقليدية ايران ودول الخليج الاربي مع الاسف تسبح ضد التيار اسرايل تخطط لانشاء اسرايل الكبرى من النيل الى الفرات وهناك دول مهدد بهذا وللاسف الشديد يدعمون المخطط الصهيوني رغما عنهم لاحولة ولا قوت اللا دالله العلي القدير اين الاسلام والمسلمين
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15 - مواطن الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:10
نقطة ضعف الأنظمة العربية في كراسيها........
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16 - hossin الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:10
الملحمة الكبرى الحرب الأخيرة يستعدون لها الصليبيين ظنوا أنهم بإشعال النيران في الدول المسلمة تمهيدا وتسهيلا لتحركهم "أجدون" قد دق طبل الحرب "أمجدون" يوم ضرب العراق المنتصر في هذه الحرب هو المؤمن بالله وحده ورسله واليوم الآخر
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