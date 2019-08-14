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كُتّاب وآراء
الأجواء الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط تنذر باندلاع "حرب كبرى"
تساؤلات كبرى صارت تطرح نفسها في المشهد السياسي الإقليمي، تتعلق أساسا بإمكانية نشوب "حرب كبرى" في الشرق الأوسط، نتيجة المتغيرات الدولية الجديدة، التي أرخت بظلالها على التوازنات في المنطقة برمتها، مما أدى إلى بروز صدامات مسلحة تُظهر منطقة الشرق الأوسط على أنها تعيش أجواء الحرب.
أسئلة متشعبة كثيرة ومتنوعة، تتفرع عن سؤال إشكالي عام: هل يمكن أن تقع حرب كبرى في الشرق الأوسط؟. ويُعنى بالحرب الكبرى الصراعات المسلحة بالدرجة الأولى، بالنظر إلى النيران المشتعلة في المنطقة، التي تحولت إلى مسرح عمليات لمجموعة من قوى النفوذ، سواء كانت إقليمية أو دولية.
الباحث محمد عبد السلام، مدير مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، يوضح أن "هذا السؤال قد طُرح منـذ فتـرة، عندمـا تصور أن شيئا مـا قـد يقـع علـى السـاحة السورية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، أو بين روسيا وتركيا، أو بين إسرائيل وإيران، بعد أن تم قصف مواقع أو إسقاط طائرات".
ويضيف الباحث عينه، في افتتاحية له بخصوص الحرب الكبرى، منشورة في المركز البحثي، أن "هنــالك أجــواء ملتهبــة تشـهد صراعـات إرادة واختبـارات قـوة، تتـم فـي إطارهـا تفجيـرات سـفن، وإسـقاط طائـرات، وقصـف معسـكرات، وإطلاق صواريـخ، وتنقيــب بحــري، وتهديــدات مضايــق".
كما يتم توظيف آليات أخرى، يسترسل محمد عبد السلام، من قبيل "اســتخدام درونــز، وتدخــل مباشـر، فـي ظـل تهديـدات غيـر مسـبوقة ترتبـط بالأطراف نفسـها تقريبا، فــي ســاحات أخــرى بمنطقــة الخليــج العربــي وشــرق المتوسـط والأراضي الليبيـة ومسـرح اليمـن".
ويستحضر مدير مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة" دراسـات الحروب عبـر التاريــخ، حيث يوضح أن "التغييــرات الكبــرى تتـم فقــط بفعــل الصراعــات المســلحة الرئيســية التــي تنشــب بيــن الــدول أو تنفجــر داخــل الــدول"، مشيرا إلى أن "خريطة العالم تشكلت مرارا عبر موجات حربية".
الموجات الحربية، حسب الباحث ذاته، تكشف عن مجموعة من الدروس، من بينها أن "الصراعـات الرئيسـية بيـن الـدول أو التحالفـات تقع طـوال الوقـت بتخطيــط مقصــود أو بســوء تقديــر أو حكــم المضطر"، فضلا عن كون "الحـروب الكبيـرة هـي التـي أدت إلـى وقـوع تحـولات حـادة، تتعلـق ببقـاء الـدول، أو سـيادتها علـى أراضيهـا، أو تغييـر نظامهـا السياسـي"، إلى جانب "التحول الكبير في مفاهيم الصراعات المسلحة الشاملة بفعل الثورة الحالية في الشؤون العسكرية".
الصراعات المسلحة، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ 2011، أفضت إلى تلاشي الحدود بين ما هو داخلي ودولي، مما جعل الباحث ذاته يرى أن المنطقة مقبلة على وضع يطرح هذه الاحتمالات في الخليج العربي وشرق المتوسط على الأقل، بفعل "التناقضات الواسعة وغياب الأساليب الفعالة لتسويتها".
الحروب الإقليمية التي شهدها الشرق الأوسط تركزت في دائرتين؛ الأولى هي دائرة الصراع العربي الإسرائيلي بواقع ست حروب تقريبا، والثانية هي دائرة الخليج بواقع ثلاث حروب مدمرة، لكن هنالك نقاطا محددة بشأن هذه الموجات، منها تعدد الأطراف في هذه الحروب، ثم اندلاعها بين قوات نظامية على نطاق واسع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
أينما حلت امريكا تلوح بوادر الحرب .. من أجل تأمين المصالح العابرة للقارات .. وحماية إسرائيل وتسييدها على المنطقة .. عن طريق خلق اسباب الخوف والرعب وابتزاز الدول الصعيفة وحلب ماليتها بدعوى الطمع الإيراني وتوسع نفوذها .. وخلق اسباب الصراع الطائفي السني الشيعي تحت مسميات عديدة ..
عنوان المرحلة الصولة والجبروت الامريكي ..
وترنح باقي الدول بين استقلالية القرار السيادي والتبعية العمياء ..
وأصبحت أمريكا تشن حربا من بلاد العرب على الدول التي تتقوى
والسؤال هل أمريكا قادرة لشن حرب من أراضيها .
هذه الحاله تسببت بها الأمم المتحدة والهستيريا الصهيونية الأنجيليه التي تريد حربا شامله يسمونها هرمجدون لينزل المسيح بن مريم حسب زعمهم ليحكوا العالم 4آلاف عام بعد هلاك ثلثي سكان العالم.
افيقوا افيقوا و اعلموا أن الحروب بالوكالة لا تضر إلا الأماكن التي تطبخ فيها افكار كبار قيادات الدول الكبرى، فهم يخططون و آخرون تابعون لهم ينفذون و أنتم تدفعون الثمن، و شعوبكم لا حول لها ولا قوة، عوض الحروب المستثرة و الباردة طوروا انفسكم و تحولوا أنتم إلى دول كبرى كذلك، حتى لا تصرف داخلكم الدول المارقة فضلاتها من سلاح و أدوية و حروب.
فعكس ما بيدو هناك ظاهريا جفاء و عداء و في الخفاء حفلات و مصالح متبادلة ،والخاسر دائما دول الرز و البترول التي تمول الصراع (الاعراس)
كل مايمكن أن يقع خاصة في الشرق الاوسط،هو تهديدات بالقوة يمكن أن ترقى الى حروب تجريبية في سوريا وليبيا واليمن وربما في السعودية والامارات،لان هذه الدول مغلوبة على أمرها أمام الديناصورات التي تتقاسم مناطق النفوذ وغنائم المنطقة من بترول وغاز ومنافذ تجارية ومليارات النفط في يد البدو الرحل من ساكنة الصحراء.
أما ايران فهي القوة التي يعرفها الغرب استراتيجيا وتاريخيا ومعهم اسرائيل وروسيا والصين،فان تحركاتها محسوبة وعقلانية على عكس مايصوره الاعلام العربي وقنوات الاطفال الصغار.
ايران هي القوة الصاروخية الخامسة في العالم وهي القوة النووية السابعة،لاتنظر الى الصراع الا بمنظور مصالح الغرب أولا وحقهم الكبيرفي الكعكة الخليجية وهي لاتمانعهم ولا تطردهم كما يفهم المعتلون وانما تمهد لهم الطريق نحوخاصرة الخليجيين لتطويعهم وتركيعهم واذلالهم حتى لاتكون لهم كلمة مستقلة أواسلامية موحدة. ولله في خلقه شؤون.