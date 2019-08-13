24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4413:3717:1420:2121:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "سياحة الموت" تجذب عشاق السفر .. العطلة في مواقع مأساوية (5.00)

  2. نيوزيلندا تشتري الأسلحة خشية "حوادث التطرف" (5.00)

  3. موسم الهجرة إلى "بلاد تودغى" .. عودة الجالية وطقوس أمازيغية (5.00)

  4. فن الشارع يتحدى المراهقة (3.00)

  5. آنفا .. مدينة فينيقية تاريخية عاندت الإسلام وعانقت العلم والمال (2.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | جيش مالطا ينشر صورة ميت في قارب مطاطي

جيش مالطا ينشر صورة ميت في قارب مطاطي

جيش مالطا ينشر صورة ميت في قارب مطاطي
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 17:50

نشرت القوات المسلحة المالطية اليوم الثلاثاء صورة شنيعة لشخصين يُعتقد أنهما مهاجران تم العثور عليهما قبالة سواحل البلاد على متن قارب مطاطي، أحدهما كان ميتا، بينما كان الآخر في حالة حرجة وتم نقله جوا إلى أحد المستشفيات.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا" عن مصدر حكومي أن قارب دورية تابعة للجيش المالطي عثر في ساعة متأخرة من يوم أمس على القارب المطاطي. ويُعتقد أن الشخصين كانا يحاولان عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأظهرت الصورة التي جرى التقاطها من الجو، ونشرتها "القوات المسلحة المالطية"، الرجلين وهما ملقيان بالقارب.

وأعاد وزير الشؤون الداخلية مايكل فاروجيا نشر الصورة، عبر موقع تويتر، وأوضح أن أحد الشخصين "كان يرقد فوق جثة مهاجر آخر".

وأضاف :"هذا هو ما تفعله القوات المسلحة المالطية كل يوم. لا يمكن أن نفعل هذا بمفردنا".

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن 597 شخصا لقوا حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط في الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.