جيش مالطا ينشر صورة ميت في قارب مطاطي

هسبريس - د.ب.أ

نشرت القوات المسلحة المالطية اليوم الثلاثاء صورة شنيعة لشخصين يُعتقد أنهما مهاجران تم العثور عليهما قبالة سواحل البلاد على متن قارب مطاطي، أحدهما كان ميتا، بينما كان الآخر في حالة حرجة وتم نقله جوا إلى أحد المستشفيات.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا" عن مصدر حكومي أن قارب دورية تابعة للجيش المالطي عثر في ساعة متأخرة من يوم أمس على القارب المطاطي. ويُعتقد أن الشخصين كانا يحاولان عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأظهرت الصورة التي جرى التقاطها من الجو، ونشرتها "القوات المسلحة المالطية"، الرجلين وهما ملقيان بالقارب.

وأعاد وزير الشؤون الداخلية مايكل فاروجيا نشر الصورة، عبر موقع تويتر، وأوضح أن أحد الشخصين "كان يرقد فوق جثة مهاجر آخر".

وأضاف :"هذا هو ما تفعله القوات المسلحة المالطية كل يوم. لا يمكن أن نفعل هذا بمفردنا".

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن 597 شخصا لقوا حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط في الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري.