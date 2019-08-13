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كُتّاب وآراء
خُمُس البريطانيين يخزنون المؤن خشية "البريكست"
كشفت دراسة الاثنين أن واحد من كل خمسة بريطانيين يخزن أغذية ومشروبات وأدوية خشية ندرتها في حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 من أكتوبر المقبل.
وذكرت الدراسة التي نشرتها مؤسسة "بريمييم كريديت"المالية الاثنين أن المنازل البريطانية أنفقت أربعة مليارات جنيه إسترليني (أربعة مليارات و280 مليون يورو) لشراء المؤن، بينما استثمر 800 ألف شخص بشكل فردي اكثر من ألف جنيه إسترليني (ألف و70 يورو) في احتياطات طارئة، وفقا للدراسة.
ومن بين الأشخاص الذين يخزنون المؤن، يقوم 74% بتخزين الأغذية و50% الأدوية للاستخدام الخاص و46% المشروبات و43% الأدوية لأفراد آخرين في أسرهم.
وحذرت صناعة الأغذية في بريطانيا الأسبوع الماضي من أن انسحاب دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قد يسفر عن ندرة الأغذية في البلاد خلال "أسابيع أو أشهر".
وطالب الاتحاد البريطاني للأغذية والمشروبات الحكومة بتخفيف القانون حول التنافسية من اجل إمكانية تعاون الشركات بشكل أوثق بهدف ضمان وصول الأغذية إلى جميع أنحاء البلاد.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه يؤيد انسحاب البلاد من الاتحاد في 31 من أكتوبر لكن لم يتفق على شروط الانسحاب مع بروكسل.