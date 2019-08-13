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الرئيسية | خارج الحدود | شعار "كليتو لبلاد يا السراقين" يُوَحد احتجاجات حاشدة في الجزائر

شعار "كليتو لبلاد يا السراقين" يُوَحد احتجاجات حاشدة في الجزائر

شعار "كليتو لبلاد يا السراقين" يُوَحد احتجاجات حاشدة في الجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:30

تظاهر مئات الطلّاب، الثلاثاء، للأسبوع الـ25 على التوالي في الجزائر، على الرغم من العطل الجامعية ووسط انتشار كثيف للشرطة، مطالبين من دون كلل بتغيير النظام وبالديمقراطية.

وفي وسط شهر غشت في وقت تُغلق كل الجامعات أبوابها، كان الحشد أقلّ كثافة من المعتاد لكن المتظاهرين وعدوا بـ"مواصلة الضغط" على السلطة كل ثلاثاء.

وواصلوا المطالبة برحيل جميع الجهات الفاعلة في "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962، ونفوا صحة تصريحات الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي قال مؤخراً إن "المطالب الأساسية" لحركة الاحتجاج غير المسبوقة التي أنشئت في 22 فبراير "قد تحقّقت وبشكل كامل".

وهتف الطلاب، الذين رافقهم أساتذة ومواطنون عاديون أثناء سيرهم في شوارع وسط العاصمة: "الشعب يريد الاستقلال"، و"كليتو لبلاد يا السراقين"(التهمتم الوطن أيها السّارقون)، و"يا احنا يا نتو ما ماراناش حابسين" (لن نتوقف حتى ترحلون).

ورفض المتظاهرون أيضاً الحوار الذي اقترحته السلطات ورفعوا شعارات ضد كريم يونس، الذي كان وزيراً سابقاً ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق واختير لإدارة "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة".

وكلّفت السلطات هذه الهيئة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستحدد خليفة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أُرغم على الاستقالة في الثاني من أبريل.

وترفض حركة الاحتجاج تنظيم انتخابات رئاسية طالما لا يزال كبار المسؤولين من عهد رئاسة بوتفليقة (1999-2019) - الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والفريق أحمد قايد صالح - في الحكم.

وقالت رانيا، البالغة 22 عاماً وهي طالبة في كلية الأشغال العامة: "يجب أن نواصل المعركة حتى النهاية؛ حتى تصبح الجزائر، فعلاً، حرّة وديمقراطية".

وأكدت صبرينا خربي، البالغة 19 عاماً وهي طالبة في الكلية الوطنية للإحصاءات، أنها تعتزم المضي في التظاهر "حتى الحصول على استقلال حقيقي مع حرية تعبير وعدالة".

وهتف المتظاهرون بأعلى صوتهم: "لا للعسكريين في الحكم!"، و"نعم لدولة المدنية ولا للدولة العسكرية" في إشارة إلى الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة بوتفليقة.

وقال حامد مصباح، البالغ 20 عاماً وهو طالب في جامعة الجزائر: "نَفَسُ الطلاب طويل وسيستمرون (...) حتى تحقيق مطالبهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - أكاديري من ألمانيا الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:36
ههههه نفس الشيء وحد الشعب المغربي منذ زمان ... لكن لا حيلة لهم فتركوا الأمر ...
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2
2 - أبو إسحاق الوسطي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:39
25 أسبوع ولم يتغير شيئ، العسكر أثبت للعالم أنه جدير وأنه هو المتحكم في البلاد بدون منازع، اصدعوا حتى تخرج حناجركم، كايد صالح واللذين معه لكم بالمرصاد، كان الله في عونكم إخواني الجزائريين...
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6
3 - محمد الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:45
اين هو حق تقرير المصير الذي تتشدق به الجزاءر،من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة.
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6
4 - Ziryab الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:48
ما ينطبق على الجزائر ينطبق كذلك على المغرب. في كلتا الحالتين هناك فساد و ريع مؤسساتي مع غياب لربط المسؤولية بالمحاسبة و تداخل للسلط بدل استقلاليتها عن بعضها البعض. إضافة لضعف الهيئات التمثيلية و قوة الهيئات المعينة. و هذه الوضعية غير الديموقراطية هي التي تعيق التنمية و توسع الهوة بين الطبقة المستفيدة من الوضعية و بين الطبقة الشعبية و بالتالي تشجع الإحتجاجات و عدم الإستقرار.
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20
5 - ahmed الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:49
عليهم الاستمرار في التظاهر حتى يحين الدخول الجامعي القادم عندها تتضح الامور
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11
6 - Ingénieur الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:49
شعار "كليتو لبلاد يا السراقين" ينطبق على جميع الدول العربية و بدون إستئناء
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23
7 - عابر سبيل الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:50
الله يتبت الشعب الجزايري وبنصرو على تحقيق المطالب ديالهم كل الدول المتقدمة عايشة بيخير علاش الدول المغاربية تعاني هل الدول المغاربية لا تستحق ان تعيش في رفاهية؟
لقد نجح الاستعمار في فرض هيمنته على القوى الحاكمة للدول الإفريقية وعلى استنزاف افريقيا الى غاية 2050لكنه لن يستطيع كبح جماح الملايين من الأفارقة
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13
8 - علال 18 الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:51
كفاكم الله وكفانا شر المفسدين
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11
9 - ابن حاسي البيضة الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:54
موضوع دسم يالبوشيخي ارى ما تقول...
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3
10 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:55
نتمنى أن لا يكشر العسكر عن أنيابه المتوحشة ، و يطبق النموذج المصري القذر المُتسم بالبطش الشديد
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8
11 - ربيع الثلاثاء 13 غشت 2019 - 18:59
كذلك الأمر بالمغرب، لبلاد مفرقة على المخزن و الحاشية و كبار الظباط و المسؤولين..
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7
12 - KIM الثلاثاء 13 غشت 2019 - 19:01
شعار يتنحاو قاع من ينهب ثروات شعوب شمال افريقيا
بما فيهم من ينهب ثروات اشقائنا في المغرب الاقصى.
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9
13 - اتقوا الله يا مسؤولين.. الثلاثاء 13 غشت 2019 - 19:07
هذا الشعار ينطبق على المغرب أكثر من أي بلاد في العالم مند بداية البشرية إلى الآن
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6
14 - نهبو وذهبو الثلاثاء 13 غشت 2019 - 19:08
ستذهب هاته العصابة وستحل محلها عصابة اخرى كما حدث في تونس ومصر وليبيا وكما حدث سنة 1998 في المغرب عندما كان المغاربة يطالبون بحكومة من الاتحاد الاشتراكي وتم ذلك فنهبو وذهبو
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2
15 - فكيكي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 19:08
اللهم انصر الحق في كل مكان وباعد بيننا وبين الحكام الظالمين كما باعدت بين السماوات والأرض.لابد من انتصار الشعب الجزائري على الناهبين والسارقين لثورتهم وأموالهم واستقلالهم منذ 1962م .وخلقوا قضايا وهمية لإلهاء الشعب الجزائري عن قضاياهم الأساسية مع جيرانهم ومع الأحزاب ذات التوجه الإسلامي العشرية السوداء. لكن حبل الكذب قصير والله يمهل ولايهمل.الحل هو نظام مدني يختار ديموقراطيا من طرف الشعب الجزائري وإبعاد العسكر من السياسة خاصة الذين شاركوا في الحكم في النظام السابق الخطير.
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