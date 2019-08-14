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الرئيسية | خارج الحدود | اللحوم تنفد من جزارات إسلامية في العيد بإسبانيا

اللحوم تنفد من جزارات إسلامية في العيد بإسبانيا

اللحوم تنفد من جزارات إسلامية في العيد بإسبانيا
هسبريس - إفي
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 22:50

نفد مخزون الجزارات، التي تتوفر فيها لحوم مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية، تقريبا بمناسبة عيد الأضحى، في ظل احتفال الجالية المسلمة المقيمة هناك بهذه المناسبة.

ويمنع في إسبانيا أن يتولى صاحب الأضحية ذبحها، رغم أن هذه تعد من أهم خصائص الاحتفال بعيد الأضحى في العالم الإسلامي. ولهذا يلجأ المسلمون هناك إلى الجزارات التي تقدم اللحوم "الحلال" المذبوحة وفقا للشريعة.

ويمثل المسلمون أقلية في إسبانيا بنسبة 1.99 بالمائة من السكان من تعداد يبلغ 46 مليونا و900 ألف. ولهذا يختلف طابع العيد من ناحية الأجواء، ففي الوقت الذي تغطي هذه الأجواء على كل مظاهر المجتمع في دول مثل مصر والمغرب، يبقى الاحتفال به في هذه الحالة وسط أجواء من الخصوصية.

يقول الشاب السوري إسلام الأغا، المقيم بمدريد حيث يدير هو وعائلته متجرا ومطعما يحمل علامة (حلال)، إن "الأمر مؤسف نوعا ما لأنك لا تشعر بالسعادة ذاتها التي تمتلكك وأنت في بلد عربي. الأمر مختلف. ليس معك كل أقاربك وأصدقائك، كما أن العادات مختلفة".

ويضيف الأغا لـ"إفي" أن مظاهر العيد في بلاده "أضخم"، كما أن الناس يتولون أمر ذبائحهم وأضحياتهم، "الناس هنا يذهبون إلى الجزارة التي تتحدث مع الموزع الحلال الذي يسلم الذبيحة بعد ذلك إلى صاحبها".

ويعيش في مدريد نحو 290 ألف مسلم، وشهدت الجزارات الحلال رواجا كبيرا في الأيام الأخيرة، كما أن مظاهر هذه الاحتفالية تبرز بصورة أكبر في مدينتي سبتة ومليلة في شمال أفريقيا، حيث تبلغ نسبة المسلمين 40 بالمائة إلى 50 بالمائة.

وتنص القوانين الإسبانية، المتماشية مع تعاليم الاتحاد الأوروبي، على أن ذبح الحيوانات يجب أن يتم في المذابح أو أماكن تتوفر بها شروط ينجم عنها ذبح "بدون ألم أو معاناة" للحيوانات.

وتقدم تلك القوانين استثناءات حينما لا تتوافق طريقة الذبح مع بعض المفاهيم الدينية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - vivaespania الثلاثاء 13 غشت 2019 - 22:04
الخير مجود مجود مجود و الوجوه مستبشرة و القلوب صافية بدون حقد و لا كراهية الأعياد على الدوام و الجمال أين ما حللت و gracias y viva espania
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7
2 - الحسين اومحندوفسكي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:34
أخر خبر من بلجيكا المغاربة لي بغاو يعيدو تم...فرضت عليهم السلطات البلجيكية صعق الخروف بالكهرباء قبل ذبحه.....سبحان الله....آخر أيامنا ونعيدوا بجيفة.. وجيفة بلجيكية...ونسمحوا فالثوابت الشرعية لاضحية العيد...يجب على حكومة المغرب الموقرة الدفاع عن الحقوق الدينية للمهاجرين بأوروبا وإلا ضاعت الهوية والدين والجنسية ولما لا العملة الصعبة...أما وضع إخواننا بإسبانيا فالوضع لا بأس به...دون أن ننسى ان الموجة قادمة لا محالة من بليجيكا....ألله يلطف يستر على خوتنا لمغاربة فالخارج
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3 - viva la libertad الأربعاء 14 غشت 2019 - 00:05
الخير موجود و الآثمة مناسبة و أهم حاجة هي الحرية و الديمقراطية و الاحترام المتبادل الذي ننعم به هنا والحمد لله... viva España
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