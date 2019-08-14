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الرئيسية | خارج الحدود | الإعصار الاستوائي "كروزا" يقترب من سواحل اليابان

الإعصار الاستوائي "كروزا" يقترب من سواحل اليابان

الإعصار الاستوائي "كروزا" يقترب من سواحل اليابان
هسبريس – أ.ف.ب
الأربعاء 14 غشت 2019 - 13:37

يقترب الإعصار الاستوائي كروزا، الأربعاء، من سواحل اليابان حيث حذّرت السلطات المواطنين من مخاطر هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية.

وفجر اليوم، كان هذا الإعصار على بعد أقلّ من 300 كلم نحو جنوب شرق جزيرة تانيغاشيما الواقعة في جنوب الجزر الرئيسية في الأرخبيل الياباني.

ويُفترض أن تتأثر هذه الأخيرة بشكل مباشر بالإعصار الخميس.

ويُتوقع أن تتساقط أمطار بمعدل يتجاوز المتر في بعض الأماكن مع خطر حصول فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب الخبراء في مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية.

وكإجراء احتياطي، قررت شركات النقل إلغاء رحلات جوية ورحلات عبر القطار الفائق السرعة الأربعاء والخميس اليوم الذي يُتوقع أن يكون الأصعب خلال فترة الإعصار كروزا.

وتمّ تقصير مدة أو إلغاء لقاءات رياضية ونشاطات أخرى.

وتتعرّض اليابان لأكثر من عشرة أعاصير في السنة يسبب بعضها سقوط قتلى بسبب الأضرار التي تتسبب بها.

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