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الرئيسية | خارج الحدود | مئات النرويجيين يردّون على "هجوم المسجد" برحلة إلى مكة المكرمة

مئات النرويجيين يردّون على "هجوم المسجد" برحلة إلى مكة المكرمة

مئات النرويجيين يردّون على "هجوم المسجد" برحلة إلى مكة المكرمة
هسبريس - إفي
الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:00

دعم مئات النرويجيين حملة جمع أموال لدفع تكلفة رحلة رجلين من كبار السن إلى مكة المكرمة، بعد تمكنهما من السيطرة على شاب حاول القيام بهجوم لاغتيال مسلمين يوم السبت الماضي في مسجد بنواحي العاصمة أوسلو.

ويشتبه في أن فيليب مانهاوس (21 عاما)، وهو شاب نرويجي متطرف، قد قتل شقيقته بالتبني من أصل صيني في الشقة التي يقيمان فيها سويا في بايرم، ثم توجه إلى مركز النور الإسلامي، في نفس البلدة بضواحي أوسلو.

كسر الشاب زجاج باب جانبي للمسجد وأطلق عدة طلقات دون أن يصيب أحد، لكن رجلين مسنين، هما محمد رفيق ومحمد إقبال، سيطرا عليه واحتجزاه حتى وصول الشرطة.

وقالت الداعية إلى المبادرة، وتدعى إليزابيث نورهايم، في رسالة على منصة رقمية نرويجية "نريد أن نحيي ذكرى ضحية الإرهابي، وأن نظهر تضامننا مع من منعا وقوع عدد أكبر من الضحايا؛ إنهما يستحقان الأفضل".

وروى رفيق في حديث لوسائل إعلام، كيف أمسك بالرجل المسلح قبل أن يضربه شخص آخر يدعى محمد إقبال، ممن كانوا داخل المسجد، على رأسه، مما أدى إلى تقييد حركته.

جدير بالذكر أنه تم جمع أكثر من 146 ألف كرونة نرويجية (حوالي 14 ألف و600 يورو) حتى الآن، من أكثر من 700 متبرع، وهو ما يمثل 86% من المبلغ اللازم.

ومن جانبها، قالت نائبة رئيسة النرويج سيف ينسين "محمد رفيق بطل حقيقي، لقد منع هجوم إرهابي كان من الممكن أن يكون له عواقب وخيمة. يجب أن تعرف أن النرويج تشكرك على أدائك البطولي".

وأصدرت محكمة في أوسلو الاثنين الماضي حكما باحتجاز مانهاوس لمدة أربعة أسابيع، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة القتل وضلوع في جريمة إرهابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - موظف فاهم الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:46
لحسن لحظ أنهم فقط سيجمعون المال لمسلمين، لأنه لو كانت مجموعة منهم ستسافر إلى مكة فكانو سيصدمون بكونهم نجاسة ولايحق لهم دخول الحرم
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2 - nadori الأربعاء 14 غشت 2019 - 14:57
هؤلاء المسلمون الشرفاء يشرفون الإسلام والإنسانية وهم مجاهدوا عصرنا وقدوة شباب عصرنا,اما الذين يامرون بقدوة خالد وعلي وعمر وأبو بكر وووو ويامرون الشباب بالجهاد في سوريا وليبيا وووو فهم ارهابيون لان قدوة شبابنا اليوم هم مثل هؤلاء الذين يقاومون الإرهابي من أي جهة إسلامي او عنصري,وقدوة شبابنا هم هؤلاء وميسي ورونالدو وبنعطية وزياش والكروج ووووو الصحابة كانوا قدوة في زمانهم واليوم قدوتنا مثل هؤلاء والرياضيون والفنانون والتلاميذ المتفوقون وخدام الأوطان وووو
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3 - النرويجي الأسمر الأربعاء 14 غشت 2019 - 15:05
النرويجيون شعب طيب و متحضر، و المجتمع النرويجي كأي مجتمع آخر لا يخلو من المجرمين و المنحرفين و المعتوهين، لكن تضل نسبتهم ضعيفة، مقارنة مع أغلبية تحترم الأخر و تتقبل الإختلاف متشبعة بالقيم الإنسانية و بإحترام حقوق الإنسان.
المشكلة هي نحن المغاربة، أين نحن من هذا الرقي و السلوك الحضاري؟؟؟
سيتهمني الكثيرون، من الجهلاء و محدودي التفكير و المتأسلمين، بالإنبهار بالغرب و أنني أحتقر أبناء جلدتي، لا يهمني.
قول الحقيقة مؤلم، لكن هذا هو الواقع، لا مجال للمقارنة بين البلدين و الشعبين، و أي مقارنة ستكون تعسفية.
نحن المسلمون هنا في النرويج ننعم بحقوق و حريات و رفاهية و أمن، ما كان ليحلم معظمنا بربعها في أوطانهم الأصلية، التي يدعي حكامها و الجهلاء من شعوبها أنها تطبق الإسلام.
و ما يحدث من حوادث أو تجاوزات عنصرية هنا في النرويج، محدودة جدا و لا تعبر عن واقع هذا البلد و شعبه.
تحياتي من مدينة سبعة جبال بورغن النرويجية.
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