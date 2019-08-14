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كُتّاب وآراء
هذه قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية
قالت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على قبول 26 مرشحا لخوص انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في الشهر المقبل ورفضت ملفات 71 آخرين.
تأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 من سبتمبر أيلول عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس، الشهر الماضي عن 92 عاما.
وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشيح وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، والرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والقيادي اليساري حمة الهمامي، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.
هذه قائمة المقبولين:
منجي الرحوي
محمد عبو
عبير موسي
نبيل القروي
لطفي المرايحي
مهدي جمعة
حمادي الجبالي
حمة الهمامي
منصف المرزوقي
عبد الكريم الزبيدي
محسن مرزوق
محمد الصغير النوري
الهاشمي الحامدي
عبد الفتاح مورو
عمر منصور
يوسف الشاهد
قيس سعيد
الياس الفخفاخ
سليم الرياحي
سلمى اللومي
سعيد العايدي
الصافي سعيد
ناجي جلول
حاتم بولبيار
عبيد البريكي
سيف الدين مخلوف