24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تنظيمات إرهابية تختار أسلوب "الغموض المتعمد" بشأن مقتل قيادات
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب
- معنى الاحتفال بالأضحى
- الأجواء الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط تنذر باندلاع "حرب كبرى"
- نشوز أم دلال تركي؟؟
"أونسا" تسجل غياب شكايات تعفن أضاحي العيد خلال هذه السنة (5.00)
مئات النرويجيين يردّون على "هجوم المسجد" برحلة إلى مكة المكرمة (5.00)
- رسميا .. لوران بلان يرفض عرض الجامعة بتدريب المنتخب المغربي - (119)
- عندما هبّ الجيش المغربي لنجدة المقاومة الجزائرية في "إيسلي" - (54)
- إلغاء الملك الاحتفالات بـ"عيد الشباب" يطرح ملف "الحكامة الجيدة" - (52)
- معلقون: قرار الملك خطوة نحو إلغاء مناسبات "تبذير المال العام" - (50)
- العُثماني يواجه تحدي "الريع الحزبي" قبل إنشاء "حكومة الكفاءات" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انخفاض البطالة في فرنسا لأول مرة منذ 2009
انخفض معدل البطالة في فرنسا 0.2 نقطة في الربع الثاني من العام ليصل إلى 8.5% من السكان النشطين، حسبما أفاد معهد الإحصاء الوطني الفرنسي، الأربعاء، الذي أشار إلى أن ذلك أدنى مستوى له منذ مطلع عام 2009.
وقال المعهد في بيان له إنه بالمقارنة مع بيانات الربع الثاني من عام 2018، فإن نسبة العاطلين عن العمل انخفضت 0.6 نقطة من أبريل إلى يونيو.
وحدث الانخفاض الأكثر وضوحا بين الشباب (بنسبة 18.6% أي أقل بـ0.6 نقطة)، كما انخفض أيضا بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 49 عاما بنسبة 7.5%، وبين من هم فوق 50 عاما بنسبة 6.1%..
جدير بالذكر أن مستوى البطالة طويلة الأجل، الذي لا يقل عن عام واحد، ظل مستقرا عمليا في الربع الثاني ليصل إلى 3.2% من السكان النشطين، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة عن الربع الأول من عام 2019.