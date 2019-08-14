انخفاض البطالة في فرنسا لأول مرة منذ 2009

هسبريس - إفي

انخفض معدل البطالة في فرنسا 0.2 نقطة في الربع الثاني من العام ليصل إلى 8.5% من السكان النشطين، حسبما أفاد معهد الإحصاء الوطني الفرنسي، الأربعاء، الذي أشار إلى أن ذلك أدنى مستوى له منذ مطلع عام 2009.

وقال المعهد في بيان له إنه بالمقارنة مع بيانات الربع الثاني من عام 2018، فإن نسبة العاطلين عن العمل انخفضت 0.6 نقطة من أبريل إلى يونيو.

وحدث الانخفاض الأكثر وضوحا بين الشباب (بنسبة 18.6% أي أقل بـ0.6 نقطة)، كما انخفض أيضا بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 49 عاما بنسبة 7.5%، وبين من هم فوق 50 عاما بنسبة 6.1%..

جدير بالذكر أن مستوى البطالة طويلة الأجل، الذي لا يقل عن عام واحد، ظل مستقرا عمليا في الربع الثاني ليصل إلى 3.2% من السكان النشطين، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة عن الربع الأول من عام 2019.