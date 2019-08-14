الحجاج يُنهون رمي الجمرات ويودعون "البيت العتيق" بالطواف

هسبريس - متابعة

أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، نسك رمي الجمرات في مشعر منى، في آخر أيام التشريق، قبل مغادرتهم مكة بالطواف حول البيت العتيق.

وودع المتعجلون من الحجاج، البالغ عددهم نحو 900 ألف حاجا من الخارج ونحو مئتي ألف من داخل السعودية، مشعر منى أمس بعد أن تمكنوا من أداء نسك رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق.

وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج خالد الفيصل خلال مؤتمر صحفي أمس، نجاح موسم الحج للعام 1440 هـ، بفضل منظومة الخدمات والتسهيلات التي وفرتها المملكة لتمكين ضيوف الرحمان من أداء نسكهم بيسر، ومنها تجنيد أزيد من 350 ألف عامل وعسكري لخدمة ضيوف الرحمان طوال أيام موسم الحج الحالي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية "خلو موسم الحج الحالي من الأوبئة أو الأحداث ذات الأثر على الصحة العامة".

وقالت إنها استعدت مبكرا لحج ھذا العام، كما طبقت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة، نظام الإنذار الإلكتروني المبكر للأحداث الصحیة والأمراض الوبائیة، مشیرة إلى استفادة اكثر من 6ر1 ملیون حاج من خدماتها الوقائیة والاسعافیة.

وأيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تعقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحجاج بمشعر منى، وتعرف كذلك بـ"الأيام المعدودات".

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج الحالي مليونين و489 ألفا و406 حاجا وحاجة، منهم مليون و855 ألف حاج من الخارج و634 آلاف و379 من الداخل حسب إحصائيات رسمية سعودية.