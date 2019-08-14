خان يشبه "مودي" بهتلر بسبب كشمير الهندية

هسبريس - إفي

شبه رئيس وزراء باكستان عمران خان الأربعاء نظيره الهندي ناريندرا مودي بالزعيم النازي أدولف هتلر بسبب إلغاء الوضع الخاص لكشمير الهندية وحصار المنطقة وحذر نيودلهي من أن إسلام أباد سترد "10 مرات" على أي هجوم على أراضي باكستان.

وقال عمران خان أمام برلمان كشمير الباكستانية "ما يفعله مودي في كشمير مثل الحل النهائي لهتلر".

جاءت تصريحات خان خلال الاحتفالات بالذكرى 72 لاستقلال باكستان عن الإمبراطورية البريطانية وتقسيم الهند، والمخصصة هذا العام حول كشمير، التي تم تقسيمها بين البلدين، مما أدى لاندلاع حربين بينهما.

وقال خان "هتلر كان متغطرسا وتغطرس مودي ليس مختلفا"، مشبها الأيديولوجية الهندوسية بالنازية.

وقال "هذه الأيديولوجية مثل النازية، تشمل التطهير العرقي للمسلمين في الهند"، في إشارة إلى أن كشمير هي المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند التي تقطنها أغلبية هندوسية.

وحذر الرئيس أيضا مودي من أن باكستان وجيشها مستعدان للرد على أي هجوم من جانب الهند.

وحذر خان: "أقول لك يا مودي، لو حاولت خلق نزاع، سنرد 10 مرات. لن نتساهل مع أي انتهاك"، مؤكدا أن لديه معلومات بأن الهند تريد القيام بـ"عملية" في كشمير الباكستانية.

وقال إنه لو "ذهبت المنطقة إلى الحرب، سيكون العالم مسئولا عن ذلك"، بسبب عدم فاعليته، على خلفية تعديل الهند الأسبوع الماضي المادة 370 من الدستور التي كانت تمنح وضعا خاصا لكشمير الهندية.

كما فرضت السلطات الهندية قيودا أمنية منذ 10 أيام على سكان المنطقة ونفذت مئات الاعتقالات وعززت التواجد العسكري هناك بنشر 25 ألف جندي.

وردت الحكومة الباكستانية بـ"تخفيض" علاقاتها الدبلوماسية مع الهند وقررت طرد السفير الهندي في إسلام أباد وتعليق التجارة الثنائية ومراجعة كافة الاتفاقات.

وطالبت باكستان الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ بشأن قرار الهند.