رئاسة فلسطين: المساس بالمسجد الأقصى خط أحمر

هسبريس - و.م.ع

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن المسجد الأقصى المبارك "خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقا". وحذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى ، مستنكرة تصريحات وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية والتي دعا فيها إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، "هذه التصريحات الرامية إلى زيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية"، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت المجتمع الدولي "بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف تلك المحاولات، والتي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة"، مشيرة إلى أن القيادة الفلسطينية على تنسيق كامل ومتواصل مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لوقف الاعتداءات التي يقوم بها المتطرفون اليهود بحماية الحكومة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.

كما شددت الرئاسة الفلسطينية على أن الشعب الفلسطيني قادر على إفشال كل المخططات الإسرائيلية الهادفة للمساس بمدينة القدس.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قد صرح، الأحد الماضي، بأنه "سيواصل العمل على تعزيز السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والسماح لكل يهودي وكل زائر باقتحام الأقصى، وفقا لتقييم الوضع الأمني وضمان سلامة الزائرين".