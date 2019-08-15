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إصابة أمنيين في إطلاق نار بفيلادلفيا الأمريكية
الأربعاء 14 غشت 2019 - 23:55
أصيب ستة من عناصر شرطة مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية مساء الأربعاء في تبادل لإطلاق نار في حي نيكتاون بالمدينة.
وذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن العشرات من ضباط الشرطة أغلقوا الشوارع في الحي الذي شهد تبادل إطلاق النار، وشوهد ضباط آخرون وهم يركضون وراء السيارات بحثًا عن رجل مسلح محتمل.
وقال مسؤول الشرطة بالمدينة إريك جريب عبر تويتر إن الإصابات غير مهددة للحياة، مضيفا أن هناك شرطيين آخرين يعالجون من جروح غير ناتجة عن إطلاق النار.
وأضاف: "المشتبه به لا يزال يطلق النار .. تجنبوا هذه المنطقة".