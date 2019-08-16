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كُتّاب وآراء
دراسة: الألمان يواصلون العمل بعد سن التقاعد
كشفت دراسة ألمانية حديثة عن زيادة عدد الأشخاص الذين يباشرون وظائفهم وهم في سن التقاعد.
وأوضحت الدراسة التي أجراها المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف (إي إيه بي) في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا أن ذلك ينطبق من ناحية على ذوات الدخل المنخفض، ولكن من ناحية أخرى ظل الأشخاص الذين لديهم تدريب مهني جيد يعملون غالبا أيضا بعد التقاعد في سن يتجاوز 65 عاما.
وقال الباحث بالمعهد الألماني كريستيان فسترماير إن سبب ذلك يرجع إلى نقص العمالة المتخصصة.
وبحسب الدراسة، فإن170 ألف رجل وسيدة ظلوا يعملون لمدة ستة أشهر في جميع أنحاء ألمانيا بعد بلوغهم سن التقاعد أي تتجاوز أعمارهم من 65 عاما.