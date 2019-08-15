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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تتجاوز فرنسا في جذب الطلاب الأجانب

ألمانيا تتجاوز فرنسا في جذب الطلاب الأجانب

ألمانيا تتجاوز فرنسا في جذب الطلاب الأجانب
هسبريس – د.ب.أ
الخميس 15 غشت 2019 - 16:38

كشف تقرير أكاديمي أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد البلد المضيف غير الناطق بالإنجليزية الأكثر تفضيلا بالنسبة للطلاب من جميع أنحاء العالم.

وسجل أغلب الطلاب الأجانب أنفسهم بجامعات في ألمانيا في عام 2016 بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أستراليا، وبذلك حلت ألمانيا محل فرنسا كأكثر بلد مفضل للدراسة غير ناطق بالإنجليزية.

وجاء ذلك في تقرير "علم منفتح على العالم 2019" الذي تعتزم الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي والمركز الألماني للتعليم العالي والبحث العلمي عرضه اليوم الخميس.

يشار إلى أن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حصلت على نسخة من التقرير.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأجانب الدارسين في جامعات ألمانية ولم يتموا تعليمهم الثانوي في ألمانيا،252 ألف شخص في عام 2016- وزاد ذلك على العدد الذي تم رصده في 2015 بنحو 16 ألف طالب، وزاد على عدد الطلاب في فرنسا بنحو ستة آلاف طالب.

وأكد التقرير أن الأعداد زادت بعد عام 2016 أيضا، حيث بلغ عدد الطلاب الأجانب المسجلين في ألمانيا في الفصل الدراسي الشتوي 2017/2018 إجمالي 282 ألف شخص.

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