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الرئيسية | خارج الحدود | مياه الشرب تغيب عن نصف المنازل في الهند

مياه الشرب تغيب عن نصف المنازل في الهند

مياه الشرب تغيب عن نصف المنازل في الهند
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 15 غشت 2019 - 16:25

قال رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، اليوم الخميس، إن نصف المنازل في بلاده لا تصل إليها مياه الشرب.

وأعلن مودي خلال كلمة بمناسبة يوم الاستقلال عن تخصيص 5ر3 تريليون روبية (الدولار يعادل 94ر71 روبية) من أجل توفير مياه الشرب حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي سياق آخر تحدث مودي عن الوضع في إقليم كشمير الحدودي مع باكستان، وقال إن الوضع الخاص لجامو وكشمير، كان مؤقتا وأشار إلى أن إلغاء ذلك الوضع هو من بين عدة خطوات تم اتخاذها.

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