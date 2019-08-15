منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من حرب دينية

هسبريس – د.ب.أ

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إن ممارسات إسرائيل في مدينة القدس تهدد بجر المنطقة إلى "حرب دينية".

وحذرت اللجنة عقب اجتماع تشاوري لها في مدينة رام الله لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في القدس من استمرار "الترويج الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى شرق المدينة المقدسة".

واتهمت اللجنة إسرائيل بأنها "تنفذ سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل القدس".

واعتبرت اللجنة أن ذلك "يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع إخوتنا في الدول العربية والإسلامية ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية وخاصة الأمم المتحدة لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا".

ودعت إلى "بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة والذي يندرج في إطارها استهداف صمود شعبنا في المدينة المقدسة".

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"التدخل العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها".